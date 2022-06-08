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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مقبلات خليجية.. طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادى والبطاطس

طريقة عمل سلطة المكرونة
طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي والبطاطس

تعتبر طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي والبطاطس من المقبلات الباردة المبتكرة التي يفضلها الجميع، الكبار والصغار. والتي انتشرت بسرعة كبيرة بين المطابخ العالمية، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة على العشاء، أو على الغداء إذا كنتِ من متبعي الحميات الغذائية لما تحتويه من خضروات، ولكن يجب تناولها بكميات معتدلة، لأنها ذات سعرات حرارية مرتفعة، وتحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والدهون.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل سطة المكرونة بالزبادى والبطاطس، وهي من  الأكلات الخليجية  الشهيرة، والتي يمكن تحيرها في المنزل في أقل من 25 دقيقة، وتكفي هذه المقادير عمل طب واحد .

 

 

طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادى والبطاطس

 

 

طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادى والبطاطس

 

مقادير طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادى والبطاطس :
500 غرام مكرونة
½ 1 كوب بطاطس مسلوقة، مقطعة مكعبات
¼ كوب ذرة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
4 ملعقة كبيرة زبادي
6 ملعقة كبيرة مايونيز
عصير 1 حبة ليمون
ملح، حسب الرغبة
فلفل أسود، حسب الرغبة


طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي والبطاطس :
- نسلق المكرونة في قدر من الماء المغلي، مع إضافة القليل من الزيت والملح، ونستمر في الطهي حتى تنضج المكرونة ثم نصفيها.
- نخلط المكرونة مع البطاطس والذرة في وعاء التقديم برفق.
- نخلط المايونيز مع الزبادي وعصير الليمون جيداً، ونقوم بتتبيل المزيج بالملح والفلفل الأسود.
- وتضاف الصلصة إلى السلطة ونقلبها برفق، وتقدم المكرونة بالزبادى والبطاطس باردة.

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