تربية نوعية القاهرة تعلن مسح المقررات الدراسية على المنصة الإلكترونية.. تفاصيل

وجهت كلية التربية النوعية جامعة القاهرة، تعليمات هامة لأعضاء هيئة التدريس خاصة بالمقررات الدراسية على المنصة الإلكترونية.

وأكدت إدارة كلية التربية النوعية، على أعضاء هيئة التدريس الاحتفاظ بنسخة من المقررات الدراسية الخاصة بهم علي منصة بلاك بورد جامعة القاهرة لأن المقررات سوف تمسح ولا يمكن استرجاعها بناء علي المنشور المرسل إلى الكلية من جروب المهندسين بالجامعة .

وجاءت الرسالة التى وصلت إلى إدارة الكلية كالتالى " المسؤولين بالكليات والمعاهد.. تحية طيبة.. بالإشارة إلى منصة التعليم الإلكتروني (Blackboard) نحيط سيادتكم علماً أنه بداية من تاريخ 1 أغسطس 2022 سيتم مسح بيانات جميع المقررات التي مر على انشاءها أكثر من عام على المنصة بشكل نهائي مع عدم وجود إمكانية لاسترجاعها وذلك حفاظاً على معدل استهلاك السعة التخزينية للمنصة "

لذلك نوهت إدارة كلية التربية بأعضاء هيئة التدريس أخذ نسخة احتياطية من المقررات السابق إنشائها من أكثر من عام.

على الجانب الآخر، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن مشروعات التطوير التي توليها الجامعة اهتمامًا كبيرًا لتطوير معهد الأورام والمستشفيات التابعة له، ومنها معهد الأورام القديم، والمبنى الجنوبي للمعهد، ومشروع تطوير مستشفى الثدي بالتجمع الأول، بالإضافة إلى بناء المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 والذي تم قطع شوط كبير فيه وسوف يتم افتتاح المرحلة الأولى منه قريبًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تعمل على قدم وساق لتطوير مستشفى أورام الثدي بالتجمع، والذي تُجرى به توسعات بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية بتكلفة إجمالية تصل إلى 192 مليون جنيه، حيث يشمل التطوير البنية التحتية والطبية سواء الكشف المبكر والتوعية والعلاج، وزيادة العيادات الخارجية، وإنشاء استراحات للمرضى، ومضاعفة الأجهزة التشخيصية وأسرة العلاج الكيميائي.

وأوضح الخشت، أن أعمال التطوير بمستشفى الثدي تتضمن استحداث قسم العلاج الإشعاعي وزيادة الطاقة الاستيعابية والأجهزة الطبية الحديثة بقسم الأشعة التشخيصية من 3 أجهزة إلى 8 أجهزة، وإنشاء صيدلية إكلينيكية جديدة تضم 6 أجهزة طبية جديدة، وزيادة عدد العيادات الخارجية بالمستشفى من 5 إلى 16 عيادة، وزيادة العدد في قسم العلاج الكيميائي ليُصبح 36 بدلاً من 24، وزيادة مساحة انتظار العيادات الخارجية وقسم العلاج الكيميائي، وزيادة الطاقة الاستيعابية ومساحات الانتظار في قسم صيدلية صرف الأدوية.