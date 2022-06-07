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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوبان تحذر من إذلال روسيا.. وتؤكد: إنهاء الحرب يكون دبلوماسيا

لوبان وبوتين
لوبان وبوتين

اتفقت زعيمة المعارضة اليمينية الفرنسية، مارين لوبان، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على عدم إذلال روسيا وأن الحوار بشأن إنهاء حرب أوكرانيا يجب أن يستمر.

وقالت لوبان لإذاعة “فرانس إنفو” ردا على سؤال حول ما إذا كانت توافق ماكرون أنه لا ينبغي إذلال روسيا، “'نعم.. ولا أفهم لماذا يوبخه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ذلك، لأن الرئيس الأوكراني نفسه قال إن المخرج الوحيد هو الحل الدبلوماسي للصراع”.

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وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد حذر في 3 يونيو، من إذلال موسكو، مضيفًا أن القيام بذلك سيعقد إيجاد طريقة دبلوماسية للخروج من الصراع الأوكراني.

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