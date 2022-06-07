أحمد أنيس: فكرة إطلاق القمر الصناعي 301 بدأت منذ 2016.. فيديو

قال أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، إن فكرة اطلاق القمر الصناعي 301 بدأت منذ عام 2016، مؤكدا أن القمر الصناعي 201 سيستمر في العمل حتى 2028.

وأضاف أحمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن الإتحاد الدولى للاتصالات له قواعد لتنظيم الحقوق، وكان من الضرورى العمل على تصنيع قمر، وبدأنا الدراسات مع استشاري من كندا.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أنه تم تصنيع القمر الصناعي 301 في فرنسا، مؤكدا أنه قمنا بعمل 4 عقود مع الشركة الفرنسية لتصنيع القمر، وعقد أخر للاطلاق مع شركة امريكية في فلوريدا والتى تعمل على اطلاق القمر، وعقد مع شركة التأمين على القمر.

وأشار أحمد أنيس إلى أن القمر الصناعي المصري الجديد نايل سات 301 سيحل محل القديم.