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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

توريد 51 ألف طن من محصول القمح في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن توريد ٥١١٢١ طن من محصول القمح لهذا الموسم بالشون والصوامع منذ انطلاق موسم التوريد فى منتصف أبريل الماضى وحتى أمس الإثنين.

وذكرت منال عوض أن نسبة التوريد من المستهدف لهذا الموسم تخطت معدل ٩٦.٨٢% ، و تجاوزها معدلات ٢٧٨.٨٩% بالمقارنة مع السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه يتم متابعة منظومة التوريد بشكل مستمر، للوقوف على اى عقبات قد تؤثر على انتظام تلك المنظومة ووضع حلول فورية لها ،كما وجهت تعليماتها إلى مديريتى التموين والزراعة بالتيسير على المزارعين خلال التوريد.

وأكدت محافظ دمياط أنه فى حالة رصد اى محاولات لتداول القمح بشكل غير قانونى سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك و مصادرة القمح.

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