طارق شوقي لـ أحمد موسى: لم يحدث تسريب لامتحانات الثانوية منذ 2017

نتحفظ على واضع الأسئلة

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، تفاصيل هامة وجديدة لـ الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، عن امتحانات الثانوية العامة، واستعاد الوزارة، وطريقة وضع الامتحانات، جاء أبرزها:

معظم أولياء الأمور لا يزال لديهم مفهوم “بعبع” الثانوية العامة

طريقة أداء امتحانات الثانوية كما هي وستكون ورقية وبابل شيت

تم استبدال الكتب في امتحانات الثانوية بمجلد كبير 600 صفحة لـ العلمي و300 صفحة لـ الأدبي

امتحانات الثانوية تكون لقياس مدى فهم الطالب لـ المنهج

هناك أكثر من نموذج لـ الامتحان بالثانوية، لمنع "التعاون الجماعي"، ويقصد الغش

قانون التعليم الساري يحدد توحيد أسئلة الثانوية على مستوى الجمهورية

الامتحانات الدولية تكون لها مواصفات من خلال قياس مخرجات التعليم

أسئلة امتحانات الثانوية ستكون وفق نظام التقييم الجديد أسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم

جميع الأسئلة ستكون من المقرر ولن تكون هناك أسئلة من خارج المقرر

هناك قانون غش جديد حصل على موافقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تصل لـ السجن وحرمان لأكثر من عام دراسي وغرامة مالية كبيرة

أي شخص سيدخل الامتحان بالموبايل سيتم توقيع العقوبة عليه

لا صحة لما يتردد عن سقوط سيستم المنصات التعليمية

لم يحدث تسريب لـ امتحانات الثانوية منذ عام 2017

نتحفظ على المشارك في وضع امتحانات الثانوية ولا يذهب لبيته



قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن طريقة أداء امتحانات الثانوية كما هي وستكون ورقية وبابل شيت، وكل طالب عليه أن يذهب للامتحان بالقلم، لأن الوزارة لم تطبع كتبا للثانوية العامة.

وأضاف الدكتور طارق شوقى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن امتحانات الثانوية تكون لقياس مدى فهم الطالب لـ المنهج، و الأسئلة كثيرة، وكل طالب عليه أن يكون فاهما للمنهج، ولا يوجد نموذج لـ الامتحانات.

وأشار إلى أنه سيكون هناك أكثر من نموذج لـ الامتحان بالثانوية لمنع " التعاون الجماعي" ، يقصد الغش، مؤكدا أن قانون التعليم الساري يحدد توحيد أسئلة الثانوية على مستوى الجمهورية.

وكشف أن الامتحانات الدولية تكون لها مواصفات من خلال قياس مخرجات التعليم، وأسئلة امتحانات الثانوية ستكون وفق نظام التقييم الجديد لتقيس الفهم ونواتج التعلم.

وأكد أن جميع الأسئلة ستكون من المقرر ولن يكون هناك أسئلة من خارج المقرر، و هى مجموعة من مخرجات التعلم.

ووجّه رسائل هامة لكل طالب قائلا: هناك قانون غش جديد حصل على موافقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصل لـ السجن، وحرمان لأكثر من عام دراسي، وغرامة مالية كبيرة.

وتابع طارق شوقي: "أي شخص سيدخل الامتحان بالموبايل سيتم توقيع العقوبة عليه، وأى شخص يشارك فى عملية الغش من قبل المشرفين سيوقع عليه عقوبة".

ولفت إلى أنه يطالب من كل طالب للمرة الثانية بالحصول على القلم فقط، والوزارة ستوفر مجلد لكل طالب من الممكن أن تتم الاستعانة به، وأن هذا المجلد سيكون لجميع المواد".

وقال إن معظم أولياء الأمور لا يزال لديهم مفهوم بعبع الثانوية العامة، موضحًا أن امتحانات الثانوية اختلفت كثيرًا عن الماضى شكلاً ومضمونًا.

وكشف وزير التربية والتعليم، أنه لم يحدث تسريب لـ امتحانات الثانوية العامة بمصر منذ عام 2017، موضحًا أنه يقول نفس الأمر كل عام و أن ما يحدث هو غش إلكتروني، و التسريب هو توزيع السؤال قبل بدء اللجنة، وهذا لن يحدث و أن هناك جهات سيادية هى المسئولة عن طباعة أسئلة الثانوية العامة و نقلها، وهذا الأمر مؤمن من جهات خارجة عن الوزارة.

ولفت إلى أن صناعة الأسئلة تتم فى مركز متخصص، والسؤال الواحد يتم اشتراك فيه أكثر من 10 متخصصين، والكمبيوتر هو من يخصص الأسئلة، وأن كل مدرس يشارك فى هذا المركز يتم التحفظ عليه، لا يذهب لبيته، وذلك لضمان أن الامتحان فى يد أمينة.