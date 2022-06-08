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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نلجأ للاتحاد الدولي للسلة.. عبدالمطلب: حالة أنس أسامة لم تمر علينا من قبل|فيديو

أنس أسامة
أنس أسامة

قال محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، إنه سيتم فتح باب القيد ومن استقبال العقود الخاصة بتعاقدات الأندية مع اللاعبين، موضحًا أنه إذا قدم ناديان مختلفان عقدين للاعب واحد، سيتم عرض الموقف على لجنة شئون اللاعبين.

وأضاف عبد المطلب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الاتحاد المصري بعدها سيتخذ قراره، حيث سيتم اللجوء إلى الاتحاد الدولي للعبة، ليفصل في القرار ويقدم توصيته، وذلك ردًا على توقيع أنس أسامة للزمالك ثم الاتحاد السكندري.

وأشار إلى أنه أن اللاعب الهاوي تنص اللائحة على إيقافه لمدة عام، ثم يعود إلى ناديه الأصلي، بينما أنس أسامة يُصنف كلاعب محترف، موضحًا أن حالة أنس أسامة لم تمر على اتحاد السلة من قبل، وبالتالي يتم الاستناد إلى الاتحاد الدولي لتحديد الموقف بكل شفافية.

واختتم تصريحاته، أنه سيتم إضافة بند لحالة أنس أسامة، بعد فصل الاتحاد الدولي لكرة السلة، واتخاذ قراره النهائي بشأن موقف اللاعب، ومدى قانونيته.

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