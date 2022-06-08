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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الإبداع الفني بساحة الأوبرا يستضيف عرضًا وندوة حول فيلم العارف

فيلم العارف
فيلم العارف

أقيم مساء أمس الثلاثاء بمركز الإبداع الفني "بساحة الأوبرا"، عرض وندوة حول فيلم العارف" وذلك ضمن فعاليات المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية.
وحاز فيلم العارف على عدد من الجوائز بالمهرجان القومي للسينما منها جائزة الإنتاج الأولى، جائزة الإخراج لمخرجه أحمد علاء الديب، كما حصلت الفنانة كارمن بصيص على جائزة أحسن ممثلة دور أول.
ويدور الفيلم حول العمليات الإرهابية الإلكترونية ومكافحتها.
وفي الندوة التي أعقبت الفيلم أثنى الحضور على عناصر الفيلم المختلفة منها الموسيقى للمبدع هشام نزيه، التصوير لمدير التصوير أحمد مرسي، وإخراج الأكشن، كما أكد الحضور أن الفيلم ينمي الحس الوطني ويلقي الضوء على الأخطار التي تحيط بنا.

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