مستشفى النجوم.. رحمة حسن تتعرض لعضة كلب وطارق صبرى يجري فحوصات

تعرض عدد من النجوم خلال الأيام الماضية لوعكات صحية وحالات مرضية خاصة، جعلتهم حديث السوشيال ميديا،حيث يهتم الجمهور بمتابعة تفاصيل حالتهم باستمرار، وهذه أبرز تطوراتهم الصحية.

رحمة حسن

كشفت الفنانة رحمة حسن عن تعرضها للعض من قبل أحد الكلاب بالقرب من منزلها، وصدمتها من الحدث وتخوفها من القطط والكلاب بعد هذا الموقف.

وكتبت رحمة حسن عبر انستجرام:" مساء الخير..امبارح الساعة ١١ بليل كنت نازله اجيب حاجه من السوبر ماركت جمبالبيت ،وكنت ماشيه علي الرصيف وكان في عربيه بتركن جمبي عادي ، فجاه الباب اتفتح ولقيت كلب (جيرمن شيبرد) تقريبا مَش متاكده اوي ، بيهجم عليه بكل قوته ،طبعا حاولت اجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني على الارض ، حاولت اقوم واجري وصاحبته حاولت تشده ، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيره وغويطه بنابه في منطقة حساسة . صاحبه الكلب كتر خيرها اخذتني فورا علي مستشفي امبابه ، ادوني حقنه تطعيم الكلب ولسه فاضلي ٤هاخدهم خلال شهر، بس المشكلة ان من امبارح الجرح بينزف دم كتير ،وانا طبعا خايفة ومصدومة".

واستطردت رحمة حسن:" وتعبانه وعندي تروما من امبارح ، والي واجعني اكتر اني مَش عارفه اتصرف ازاي .. خصوصااني اكيد مَش عايزه الكلب يتاذي، بس كمان مَش عايزه اي انسان كمان يتاذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي .. اناكنت بشوف الكلب ده دائما مع صاحبته بتمشي بيه في الشارع جمب البيت عندي، وعشان شكله شرس كنت بامشي بعيد عنه لما بشوفه ، امبارح صاحبت الكلب قالتلي متخافيش هو عض ولادي قبل كدا وتمام محصلش حاجه ! طبعا انا اتصدمت لما عرفت انها مَش اول مره الكلب يعض حد ومع ذلك هي سايباه عادي في الشارع منغير كمامه او حد قوييمسكه .. بجد حرام عليكم ، الكلب لما بيكون حجمه كبير وشرس بيعتبر سلاح ،وصاحبه مسؤل مسؤليه كامله عن ويحاسب علي إهمال مسؤوليته ، خصوصا لو إهماله تسبب لشخص تاني في اذي بدني يحتاج اكتر من ٢١ يوم علاج وادي نفسي ماعرفش مايحتاج قد ايه عشان يخف".

وأوضحت رحمة حسن حالتها قائلة:" انا كنت بحب انزل احط اكل ومايه للكلاب والقطط تحت البيت ، دلوقتي انا حقيقي مرعوبة اقرب منهم وخايفه جدا..انا اسفه طولت عليكم بس انا بجد مَش عارفه المفروض اعمل ايه عشان محدش تاني".

وحرصت الفنانة رحمة حسن علي طمأنة متابعيها ،عقب تعرضها للعض من قبل كلب في الشارع .

ونشرت رحمة حسن عبر حسابها بتطبيق انستجرام صورًا لتطعيمات الكلب وعلقت عليها:"دى صور لتطعيمات الكلب الحمد لله طلع مش مسعور".

طارق صبرى

نشر الفنان طارق صبري صورة أثناء إجراء عدد من الفحوصات داخل المستشفى، عبر حسابه على موقع فيسبوك.



وعلق طارق صبري على الصورة قائلا: "الحمدلله.. دايماً بدعي في كل وقت إن ربنا يبارك في صحتي وصحة كل الناس،لإن من غير الصحة مش هنقدر نعمل أي حاجة، وكل حاجة مش هيكون ليها معنى ولا قيمة لو مش قادرين تستمتع بوجودها.. دعواتكم إن شاء الله تكون حاجة بسيطة.. وربنا يباركلنا في صحتنا وصحة كل اللي بنحبهم".

ياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إجرائها عملية جراحية.

وقبل يومين، وصلت النجمة ياسمين عبد العزيز، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من سويسرا بعد إجرائها جراحة خامسة،وتعد هذه العملية الخامسة لها بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ما تسبب في إجرائها لأربع عمليات.

وسافرت ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين إلى سويسرا حيث أجرت العملية الخامسة لها ، والتي اجراها لها الطبيب المعالج لها بسويسرا .

هلا رشدى

كشفت الفنانة هلا رشدي عن التفاصيل المتعلقة بمرضها، ومكوثها في المستشفى خلال الأيام الماضية بعدما نشرت صورةلها قبل دخولها غرفة العمليات منذ أيام.

ونشرت هلا رشدي صورة لأصدقائها من داخل المستشفى وعلقت عليها قائلة: "شكراً لكل الحبايب اللي ربنا طبطب عليابيهم الفتره اللي فاتت، من يوم العمليه اللي كان عامل زي الزفه في المستشفى وأنا بابتسامتي المُعتاده بقاوم الألم وأنافي قمة السعاده والرضا، وبعدها عطايا ربانيه وليالي ملاح مليئة بالحب والدعم النفسي والمعنوي والمورفين.. من كلقلبي بحبكم وزادت غلاوتكم في قلبي وعرفت قيمتي عندكم".

وأوضحت هلا رشدي طبيعة مرضها قائلة:" الحكايه باختصار هُمَّه كانوا ١٣ يوم من أصعب أيام حياتي من غير نوم وبـأنين بيقطع في قلبي وجسمي ومفيش على لساني غير كلمة يا رب بكل اشكالها من قرآن وذكر بسبب آلام مزمنه متواصلهزي النار القايده في ظهري و رجلي الشمال اللي فشلت كل المسكنات في تسكينها، ده انا ضربت تيمو يا أخي.. والأدهىوالأمَر إني كنت بره مصر ومش عارفه أرجع لأسباب لها علاقه بالإجراءات.. وما صبَّرنيش فيهم إلَّا وَنَسي بالله والسكينهاللي ملأ بيها قلبي وهوه بيطمني بكلمتين واسى بيها روحي "فَصَبرٌ جميل"..ورجعت مصر واكتشفنا في الرنين المغناطيسي إن في غضروف انفجر ونزل على عصب رجلي الشمال".