عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حصوله على جائزة النيل للفنون|محطات فارقة في حياة داوود عبد السيد

صدى البلد

حصد المخرج داوود عبد السيد جائزة النيل للفنون فن العيد السنوي للمبدعين في مصر والذي أقيم أمس.  

وسادت حالة من الفرح بين نجوم الوسط الفني، فلا يختلف أحد على لغة داود السينمائية الفريدة وقدرته على طرح موضوعات شائكة بأسلوب بسيط.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة داوود عبد السيد..

داود عبد السيد  اسم كبير في عالم الإخراج والتأليف التحق بالمعهد العالي للسينما ودرس به الإخراج السينمائي وحصل على بكالوريوس إخراج سينمائي من المعهد العالي للسينما عام 1967، 

تخرج داوود عبد السيد من المعهد في عام ١٩٦٧و بدأ مسيرته كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين، "الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، "أوهام الحب" لممدوح شكري. ثم بعد ذلك قرر خوض تجربة الإخراج بنفسه دون مساعدة أحد فأخرج عدة أفلام تسجيلية قبل شروعه في إخراج الأفلام الروائية فقدم : "وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم" (1976)، "العمل في الحقل" (1979)، "عن الناس والأنبياء والفنانين" (1980).

داوود عبد السيد قدم للسينما 9 أفلام هي "الصعاليك" (1985)، "البحث عن سيد مرزوق" (1991)، "الكيت كات" (1991)، "أرض الأحلام" (1993)، "أرض الخوف" (2000)، "مواطن ومخبر وحرامي" (2001)، "رسائل البحر" (2010)، و "قدرات غير عادية" (2014).

وتميز مشواره بالتأنى وعدم التسرع في اختيار الأعمال التي يقوم بإخراجها، لذلك فإنه لم يكن يخرج فيلما كل عام، بل أن الفترات بين أفلامه كانت كبيرة.

وقام داوود عبد السيد بتأليف كل الأفلام التي أخرجها فيما عدا فيلم "أرض الأحلام"، وألف اثنين آخرين بمشاركة كتاب آخرين، وهما "الكيت كات" الذي كتب السيناريو والحوار له الكاتب إبراهيم أصلان، و"سارق الفرح" الذي كتب السيناريو والحوار له الكاتب خيرى شلبى، وحصلت عدد من أفلامه على عدد كبير من الجوائز في التأليف فضلًا عن جوائز الإخراج التي فاز بها عن معظم أفلامه.

حصل داوود عبد السيد على عدد كبير من الجوائز الفنية منها، جائزة العمل الأول في مهرجان أسوان الأكاديمي في عام ١٩٨٥ عن فيلم “الصعاليك”، كما فاز فيلمه “البحث عن سيد مرزوق” على جائزة الهرم الفضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة عشر في عام ١٩٩١.

كما فاز داوود عبد السيد بجائزة السيناريو من مهرجان الإسكندرية والبحر المتوسط عن فيلم «الكيت كات»، و الجائزة الذهبية من مهرجان دمشق الدولى.

علّق المخرج داوود عبد السيد على حصوله على جائزة النيل للفنون، قائلاً: “التكريم مختلف هذه المرة عندما تكون الدولة هي المُكرّم يكون حجمه مختلفا ويمنح ثقلاً لهذا التكريم والجائزة ويعطي قدرًا من الفخر أني أنتمي لدولة تقدر الفن والثقافة”.

وتابع "عبد السيد" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: وعن أقرب الأفلام لقلبه هو البحث عن سيد مرزوق لأهميته الكبيرة في مسيرته الفنية.

وأوضح أن الأجيال الجديدة هي الأكثر مشاهدة لأفلامه التي قدمها على مدار رحلته الفنية قائلاً: "قد يتعجب البعض أن أفلامي يشاهدها الأجيال الجديدة بشكل أكبر بفضل التكنولوجيا وتوافرها عبر فضاء الإنترنت".

ولفت إلى أن مشكلته ليست مع الأجيال الجديدة فهي حريصة على استكشاف والوصول لأفلامه التي قدمها مقارنة بالأجيال القديمة التي ليس لديها مساحة تشاهد فيها أفلامه إلا التلفاز مُنتقداً التليفزيون المصري لعدم عرضه لأفلامه قائلاً: "التليفزيون المصري  تقريباً مش بيحب يعرض أفلامي".

 

 

 


 


 

 

داوود عبد السيد يوسف شاهين داود عبد السيد مواطن ومخبر وحرامي فيلسوف السينما المصرية المخرج داوود عبد السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

ترشيحاتنا

عشرات القتلى والجرحى في حادث قطار شرقي إيران

خطوات المشاركة في المزاد وشراء اللوحات من منصة أبشر بالسعودية

مصر تشارك بـ177 لاعبًا ولاعبة في 19 رياضة خلال دورة البحر المتوسط

الخزانة الأمريكية: لا يمكن لواشنطن أن تفعل الكثير في مواجهة ارتفاع الأسعار

واشنطن تؤكد التزامها بإتاحة القمح الأوكراني في الأسواق العالمية

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة.. ما القصة؟

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ