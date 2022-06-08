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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات القتلى والجرحى في حادث قطار شرقي إيران

عشرات القتلى والجرحى
عشرات القتلى والجرحى في حادث قطار شرقي إيران

قال التلفزيون الحكومي في إيران اليوم الأربعاء، إن قطار ركاب خرج عن مساره جزئيا في شرق إيران، ما أسفر عن مقتل 10 ركاب على الأقل وإصابة 50 آخرين، بعضهم في حالة حرجة.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، خروج قطار ركاب عن مساره، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على الأقل وإصابة 50 آخرين.

وقال خالدي، حسبما نقل التلفزيون الرسمي، إنه تم إرسال 3 مروحيات و10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث شرقي إيران.

وتشير التقارير المحلية في إيران إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع، على الرغم من أن التفاصيل الأولية حول الكارثة لا تزال غير واضحة.

وكشفت أن 4 من السيارات السبع في القطار خرجت عن مسارها في الصباح الباكر بالقرب من مدينة تاباس الصحراوية.

وبينما لا يزال الحادث قيد التحقيق ولكن التقارير تقول إن القطار اصطدم بحفارة.

ووقعت الحادثة على بعد حوالي 550 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران، على السكك الحديدية التي تربط البلدة بمدينة يزد بوسط إيران.

يشار إلى أنه في عام 2016، شهدت إيران حادث قطار مفجع أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

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