عشرات القتلى والجرحى في حادث قطار شرقي إيران

قال التلفزيون الحكومي في إيران اليوم الأربعاء، إن قطار ركاب خرج عن مساره جزئيا في شرق إيران، ما أسفر عن مقتل 10 ركاب على الأقل وإصابة 50 آخرين، بعضهم في حالة حرجة.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، خروج قطار ركاب عن مساره، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على الأقل وإصابة 50 آخرين.

وقال خالدي، حسبما نقل التلفزيون الرسمي، إنه تم إرسال 3 مروحيات و10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث شرقي إيران.

وتشير التقارير المحلية في إيران إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع، على الرغم من أن التفاصيل الأولية حول الكارثة لا تزال غير واضحة.

اولین تصاویر از محل حادثه #قطار مشهد به یزد pic.twitter.com/Dc1vseGYIT — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 8, 2022

وكشفت أن 4 من السيارات السبع في القطار خرجت عن مسارها في الصباح الباكر بالقرب من مدينة تاباس الصحراوية.

مقنل ١٠ اشخاص وجرح ١٢ اخرين جراء خروج #قطار عن سكته كان متوجها من مدينة #مشهد الى مدينة #يزد pic.twitter.com/ddcN2PDI4h — Almayadeentehran/مكتب الميادين في طهران (@Almayadeenteh21) June 8, 2022

وبينما لا يزال الحادث قيد التحقيق ولكن التقارير تقول إن القطار اصطدم بحفارة.

ووقعت الحادثة على بعد حوالي 550 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران، على السكك الحديدية التي تربط البلدة بمدينة يزد بوسط إيران.

يشار إلى أنه في عام 2016، شهدت إيران حادث قطار مفجع أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.