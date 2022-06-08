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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صباحية…مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة مي سليم ، جمهورها، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة صباحية و علقت قائلة:" صباح الخير "  مما اثارت اعجاب متابعيها . 

يذكر أن آخر أعمال مي سليم حكاية “اعمل نفسك ميت” بطولتها وكل من، ميدو عادل، وحازم سمير، وحمد مهران، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج أحمد عبد العاطي.

وأعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.

ويشارك فى بطولة فيلم  قصة حياة 200 جنيه عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هاني رمزي والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد  وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود.

مي سليم صورة جديدة التواصل الاجتماعي انستجرام الفن اطلالة

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