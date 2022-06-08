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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تفضح جرائم المتهمين وتعديهما الغير أخلاقي علي الطفل الضحية

النيابة للمتهمة بقتل نجلها في المحلة: كيف ستواجهين ابنك يوم القيامة

صدى البلد

نظرت محكمة جنايات المحلة اليوم،  بالدائرة الأولي برئاسة المستشار  السيد شكر وعضوية المستشارين إبراهيم صقر وحسام عبد الباسط، جلسة محاكمة سيدة وزوجها الثالث لاتهامهما بتعذيب الطفل مازن عمره ثلاث سنوات والتعدي عليه بالضرب والتعدي عليه جنسيا كرها عنه حتي الموت ، وتجردهما من كافة المشاعر الإنسانية .

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وكشفت النيابة العامة خلال مرافعتها ، أن المتهمة ندا والدة الطفل " مازن" قتلت نجلها بالاشتراك مع عشيقها، وكانت ترغب في التخلص من الطفل حيث قالت: " ارموه مش عوزاه ده إبن حرام"، وأنها قررت التخلص من الطفل مع عشقيها من أجل الاستمتاع بحياتهما الشهوانية وأنهما قاما بالتعدي عليه بالضرب المبرح وحرق السجائر بجسده، وإجباره على شرب السجائر.

وأفادت النيابة العامة أن المتهمين كان لديهما سبق الإصرار والتعمد على التخلص من الطفل، موضحة أن الأم  تورطت في تقييد رجل طفلها بيديها من أجل عدم المقاومة أثناء قيام المتهم الأول بهتك عرضه، حيث تبين أن الطفل مصاب ب 3 إصابات في فتحة الشرج، وهو ما كشف عنه تقرير الطب الشرعي أثناء تشريح الجثة.

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كما ناشدت النيابة العامة هيئة المحكمة بالاعدام للمتهمين، لعل يكون كفارة لهما عن هذا الجرم، وتهدأ روح هذا الطفل البريء الذي تطوف داخل أرجاء قاعة المحكمة، مرددا قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من لا يرحم لا يرحم".

وتابع ممثل النيابة للمتهمين:  "ستنالوا العقاب في الدنيا وفي الآخرة، موجها سؤاله لأم الطفل: كيف ستواجهين إبنك يوم القيامة".

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بتورط سيده تدعي "ندي السيد" و"محمد عبد الحي" زوجها الثالث في قتل الطفل الضحية والتمثيل بجسده بحرق جسده بالسجائر بنطاق قرية بلقينا بدائرة المركز وفرارهما .

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وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .

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وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة وتمكن الرائد محمد عماره وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم والسيده حال تواجدها داخل قسم الطوارىء بمستشفي المحلة العام .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات .

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