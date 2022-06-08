صنع في مصر.. ابتكار لرئيس قسم العظام بطب الأزهر في مؤتمر دولي بالمغربية

شارك الدكتور إبراهيم ابوعميرة، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب البنين جامعة الأزهر بأسيوط، في فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة العظام في مدينة مراكش المغربية، والذي تنظمه جمعية جراحة العظام المغربية ، بالتعاون مع رابطة الدول المتحدثه باللغة الفرنسية.



وأوضح الدكتور إبراهيم ابوعميرة أن المؤتمر الدولي الذي تنظمه الجمعية المغربية يستمر على مدار خمسة أيام ، مشيرًا إلى أنه قد اختير لإلقاء بحث علمي حول ( طريقة مبتكرة " تتضمن الجديد والحديث في مجال جراحات العظام على مستوى العالم وتحمل اسم ( صنع في مصر في الجمهورية الجديدة ).



وأعلن رئيس قسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط أن الابتكار الجديد كان بالتعاون مع الدكتور خميس محمد احمد مدرس مساعد بقسم العظام ومشارك فى البحث، وهو عبارة عن شريحة ثنائية الزوايا ذات النصل المثقوب ذاتية الانغلاق وتستخدم في رد خلع مفصل الحوض فى الاطفال وهى شريحة تم اختراعها لرد خلع مفصل الحوض فى الاطفال المصابين بالشلل الدماغى وغيرها من الامراض العصبية التى تسبب خلع مفصل الحوض فى الاطفال وهي شريحة طبية مصنوعة من معدن التيتانيوم المعالج طبيا وتتكون من نصل مجوف سمكه 3مم وطوله حوالى 35 مم يحتوي علي تجويف , قطرالتجويف حوالي 1,5 مم زاوية ميله مختلفة (90 و120 درجة) وزاوية أخرى مقدارها 20 درجة، مشيرا أن جسم الشريحة مكون من تصفيح الشريحة وطوله حوالى 81,82 مم وبه 4 ثقوب الثقب الاول و مخصص له مسمار يمثل زاوية حادة 30درجة مع نصل الشريحة ويمر بثقب في نصل الشريحة أيضا وهو مسمار ذاتي الانغلاق وهذالمسمار مهم حيث يمثل حلقة وصل بين رأس وعنق عظم الفخذ من ناحية ومحور عظام الفخذ من ناحية أخرى، والثقوب الأخري عبارة عن ثقوب يستخدم فيها مسامير غير ذاتية الأنغلاق تربط محورعظام الفخذ بالشريحة، مشيرا إلى أن الشريحه تعمل على تصليح الزاوية الخاصة بعنق عظمة الفخذ (NSA)من خلال شق عظمى تحت مدور عظمة الفخذ (Lesser trochanter ) ، لافتا إلى أن هذا الاختراع ادي الى حدوث طفرة فى جراحات عظام الأطفال المصابين بخلع مفصل الحوض حيث تم عمل مايقرب من ثلاثين عملية جراحية بهذه الشريحة الجديدة وأثبتت نجاحها بجدارة.

وأكد الدكتور إبراهيم أبو عميرة انه حريص كل الحرص على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إضافة إلى رفع تصنيف الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، في هذا المحفل العلمي الدولي، بدعم وإشراف من الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور مصطفى عبدة شتات عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط، لافتا أنه انطلاقا من عالمية رسالة الأزهر يحرص على أن يقوم بعرض أبحاثه العلمية تحت اسم "جامعة الأزهر" ليكون هناك وجود قوي لمصر وللأزهر في جميع المحافل العلمية حول العالم، والتأكيد على ريادة وتميز القطاع الطبي بجامعة الأزهر في الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط، نظم عدد 2 مؤتمر دولي بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة العظام، حول الجديد والحديث في مجالات جراحات العظام، بمدينة الغردقة، بمشاركة العديد من أساتذة، العظام من مختلف دول العالم، إضافة إلى أساتذة العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية،و اطباء من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة.