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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسوأ بيان بالتاريخ.. سيناتور أمريكي ينتقد تصريحات البيت الأبيض بشأن الوضع الاقتصادي

كارين جان بيير
كارين جان بيير

انتقد السيناتور الأمريكي، آندي بيجز، عضو الكونجرس، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، بسبب تصريحاتها حول الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وكتب بيجز على “تويتر”: “ربما يكون هذا أسوأ تعليق لرئيس المكتب الصحفي للبيت الأبيض في كل العصور، لدينا سجل تاريخي للتضخم وأسعار الوقود وانخفاض الأجور، الاقتصاد بالكاد ينمو والركود يلوح في الأفق، الأمريكيون يستحقون المزيد من إدارة بايدن”.

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وفي وقت سابق، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن “اقتصاد البلاد في حالة أفضل من أي وقت مضى في التاريخ”. 

ووفقا لها، فإن الإدارة الأمريكية ستكون قادرة على مواجهة التضخم وستبدأ العمل على خفض الأسعار.

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