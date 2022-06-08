محمد ثروت يستعد لـ طرح أغنية جديدة .. تفاصيل

يستعد الفنان محمد ثروت، لطرح أغنية جديدة من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد عبية.

ومن المفترض طرح الأغنية خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن تحدث المطرب محمد ثروت عن سبب اتجاهه إلى مجال التمثيل ورأيه في قرار الفنان هاني شاكر ضد مطربي المهرجانات.

وأضاف ثروت بالجزء الثانى من حواره ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة ،عن تجربته في مجال التمثيل وما السبب في خوضها بعد نجاحه كمطرب ، وقال:" نجحت كمطرب وقدمت العديد من الأغاني، ولكن الناس كانت تراني من زاوية واحدة المطرب الرسمي للحفلات الوطنية".

وتابع ثروت أنه كان يرفض الغناء بالليل في الفنادق لأنه ينتمي إلى الفن الكلاسيكى الذي له خط معين ويعتمد على كلمات وموسيقى.

وأكد ثروت أنه يحب صوت انغام ، مى فاروق ، مروة ناجى ، حماقى ، تامر حسنى ، هيثم شاكر ، عمرو دياب ، و مؤكدا انه يدعم الفنان هانى شاكر في مواقفه تجاه ضبط المشهد الغنائى ، من كلمات و أداء ، و لايوجد مايسمى مهرجانات في الغناء.