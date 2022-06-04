ابن محمد ثروت يحتفل بخطوبته على لمى الشواربي لاعبة يد الأهلي.. صور

احتفل المخرج أحمد ثروت، ابن الفنان محمد ثروت، بخطوبته على لمى الشواربي كابتن منتخب مصر لكرة اليد ولاعبة النادي الأهلي وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وكان المطرب محمد ثروت قد تحدث عن سبب اتجاهه إلى مجال التمثيل ورأيه في قرار الفنان هاني شاكر ضد مطربي المهرجانات.

حفل الخطوبة

وأضاف ثروت في الجزء الثانى من حواره ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة ،عن تجربته في مجال التمثيل وما السبب في خوضها بعد نجاحه كمطرب.

وقال:" نجحت كمطرب وقدمت العديد من الأغاني، ولكن الناس كانت تراني من زاوية واحدة المطرب الرسمي للحفلات الوطنية".

وتابع ثروت أنه كان يرفض الغناء ليلا في الفنادق لأنه ينتمي إلى الفن الكلاسيكى الذي له خط معين ويعتمد على كلمات وموسيقى.

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