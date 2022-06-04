عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابن محمد ثروت يحتفل بخطوبته على لمى الشواربي لاعبة يد الأهلي.. صور

حفل الخطوبة
حفل الخطوبة

احتفل المخرج أحمد ثروت، ابن الفنان محمد ثروت، بخطوبته على لمى الشواربي كابتن منتخب مصر لكرة اليد ولاعبة النادي الأهلي وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

 

وكان  المطرب محمد ثروت  قد تحدث عن سبب اتجاهه إلى مجال التمثيل ورأيه في قرار الفنان هاني شاكر ضد مطربي المهرجانات.

حفل الخطوبة

وأضاف ثروت في الجزء الثانى من حواره ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة ،عن تجربته في مجال التمثيل وما السبب في خوضها بعد نجاحه كمطرب. 

وقال:" نجحت كمطرب وقدمت العديد من الأغاني، ولكن الناس كانت تراني من زاوية واحدة المطرب الرسمي للحفلات الوطنية".

وتابع ثروت أنه كان  يرفض الغناء ليلا في الفنادق لأنه ينتمي إلى  الفن الكلاسيكى الذي له خط معين ويعتمد على كلمات وموسيقى.

89C50E65-D9AB-4F94-9358-BA31F2F09B93
89C50E65-D9AB-4F94-9358-BA31F2F09B93
BEE816A7-AD32-4D57-95B5-E5526BC431E0
BEE816A7-AD32-4D57-95B5-E5526BC431E0
E6D61F0F-60A9-4A59-B21D-47A4438D8BE7
E6D61F0F-60A9-4A59-B21D-47A4438D8BE7
011BD90D-A126-4F4B-A9D0-A1F1F10D48E6
011BD90D-A126-4F4B-A9D0-A1F1F10D48E6
أحمد ثروت المخرج أحمد ثروت محمد ثروت الفنان محمد ثروت الفن الكلاسيكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

انهيار شقيقة كريم الهواري وسقوطها في قاعة المحكمة بعد الحكم بسجنه 3 سنوات .. فيديو

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

ترشيحاتنا

أحمد موسى: لازم نزود سعر الأردب.. والمحضر والجنحة مش هتجيب القمح

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات سيدان موديل 2022 و 2023 بالسوق المصري .. صور

شاهد .. جلسة مرتضى منصور مع نجمات طائرة الأهلى بعد التوقيع للزمالك

تغريدة أصابت الجميع بالحيرة.. هل تنبأ محمود عبد العزيز بوفاته؟

6 عوامل رئيسية تجعلك تفضل شراء واستخدام هاتف أندرويد بدلا من آيفون

صمت فـ ذهول ثم هستيريا.. ماذا فعلت شقيقة كريم الهواري في 120 دقيقة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

مظاهرات غاضبة بعد إهانة النبي على لسان مسئولين في الهند|فيديو

بيان عملي لإقتحام جزيرة وتدمير الأهداف المعادية بختام التدريب البحري الموج الأحمر-5

وزير الدفاع: ماضون بكل قوة لتطوير قدراتنا القتالية والفنية لحماية الوطن وصون مقدساته

فيديو

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

وفاة قاضي محاكمة سفاح الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ