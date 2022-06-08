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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح مهمة لمريض الصدر في الصيف.. تعرف عليها

صدى البلد

وجه الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، عدة نصائح لمرضى الحساسية الصدرية والشعب الهوائية في الصيف، مشيرا إلى أن مريض الصدر عموما والحساسية خصوصا يجب عليه الابتعاد عن تيار الهواء المباشر خاصة من شباك السيارة أو التكييف، حيث تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمريض.

ونصح سالم، مرضى الشعب الهوائية ومنهم الحساسية، بالبعد عن الأماكن التي تنتشر فيها حبوب اللقاح خاصة في المزروعات والحشائش وبعض أنواع الزهور، وذلك في مواسم التزهير.

كما نصح مرضى الشعب الهوائية عموما والحساسية الصدرية، الذين يرغبون في الذهاب للمصيف، بالتعرض للشمس والهواء لفترة معتدلة وبعيدة عن منتصف النهار، والتعرض للشمس في فترة الصباح 8 إلى 11 صباحا، وفي المساء قبل المغرب من الفترة 4 إلى 7 مساء. 

وحول كيفية تعامل مرضى الصدر مع حمام السباحة في الصيف، حذر الدكتور أيمن سالم، من تعرض المريض للمياه داخل حمام السباحة بدون تدفئة، كما قد لا يتحمل أيضا تدريب السباحة، ولا بد من مراجعة الطبيب لتحديد جرعة الدواء، وقد يحتاج الأمر لاختبار تنفس وفحص وظائف الرئة.

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