شرط موافقة التموين.. نيفين جامع: السماح بتصدير الفائض من الفول والعدس والمكرونة

قررت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع رقم 335 لسنة 2022 بشأن السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى من الأصناف الفول المدشوش، والفول الحصى، والعدس، المكرونة والقمح والدقيق وجميع الأصناف الواردة بالقرارين الوزاريين رقمى 141 و 142 لسنة 2022 المشار إليهم بالخطاب التالى والتى تقدره وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وأكد تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن القرار يعتبر تطورا إيجابيا من حظر كامل للسلع الموضحة فى القرارات ١٤١ و ١٤٢ إلى موافقة على التصدير مشروطة بموافقة وزارة التموين والتجارة والصناعة بهدف ضمان استقرار الأسواق المحلية.



وننشر القرار الخاص بالقرارين المتعلقين بحظر التصدير وهو :