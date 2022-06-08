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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي القدس يُهدي درعًا لـ شوقى علام تقديرًا لدوره في مواجهة التطرف

تكريم مفتي الجمهورية
تكريم مفتي الجمهورية

أهدى الشيخ محمد حسين، مفتي القدس الشريف، درعًا تذكارية إلى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف.

الدرع التذكارية

وتأتي الدرع التذكارية تكريمًا لمفتي الجمهورية، وتقديرًا لجهوده الكبيرة في مواجهة الفكر المتطرف وضبط بوصلة الإفتاء، ليس في مصر فحسب، بل في العالم أجمع.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية تعقد مؤتمرها العالميَّ الأول لمواجهة التطرف الديني تحت عنوان: "المنطلقات الفكرية واستراتيجية المواجهة" الذي ينظِّمه مركز سلام لدراسات التطرف، التابع لدار الإفتاء المصرية في الفترة من 7-9 يونيو الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضورٍ عالمي يضمُّ مفتي الدول الإسلامية وعلماء المسلمين من جميع أنحاء العالم.

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