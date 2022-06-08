التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن تواصل النادي الأهلي مع المدرب البرتغالي مانويل جوزية لترشيح أحد المدربين لخلافة بيتسو موسيماني في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال أحمد موسي، خلال برنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «كفاية كده موسيماني .. مسك الفريق هو متماسك ضيع شخصيته في الملعب»، موضحا أنه حاول تشويه النادي الأهلي وهذه لم تحدث من قبل في تاريخ النادي.

وأضاف موسى: « اعتبر نفسك مش موجود مع الأهلي وخليك عندك في المغرب، الأهلي عمره ما يقف على حد ايا كان المدرب».

وشن موسى، هجوما على مدرب الأهلي لأنه يشتبك مع الجمهور ويهاجمهم دائما، مرددا: « الجمهور عايز الأهلي يفوز كل ماتش».