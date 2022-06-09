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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

التصرف الشرعي لشخص سجد مباشرة ونسى الركوع في الصلاة

الصلاة
الصلاة

تركت الركوع وسجدت مباشرة أثناء الصلاة ، فماذا أفعل ؟ ..أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية،قائلا: عليه أن يرجع ويأتي بالركوع فهو ركن حتى لو سبقه الإمام بركن مثلا فلا يضره. 

وأضاف عاشور  إذا  سلم الإمام ولم يأت المأموم بهذا الركن فعليه قضاء ركعة قبل أن يسلم .. فإن خرج من الصلاة يأتي بركعة مع سجدتي سهو إن ظل في مصلاه.

 

هل يجوز للمأموم التقدم على الإمام لو كان المكان ضيقا

أفتى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز تقدم المأموم على الإمام لو كان المكان ضيقا ولا يوجد أمام المأموم إلا هذا المكان.

وقال عويضة عثمان، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن صلاة المرأة صحيحة لو وقفت بجوار زوجها أثناء الصلاة، طالما أن المكان لا يتسع لذلك.

 

هل سبق المأموم للإمام يبطل الصلاة؟


سؤال ورد الى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية ،و أجابت لجنة الفتوى قائلة:

لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا..) رواه الشيخان.

وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف) رواه أحمد ومسلم.

 

ماذا يفعل المأموم إذا صلى المغرب خلف إمام يصلي العشاء


 قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن جمهور الفقهاء يرون عدم جواز أن يصلي المفترض خلف إمام يصلي فرضا آخر، بخلاف الشافعية.

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، على فيس بوك، أن الشافعية قالوا إنه يجوز للمصلي مأموما أن يصلي خلف إمام يصلي فرض آخر، بمعنى أن المأموم الذذي دخل المسجد وقت صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر فيجوز له الإقتداء بإمام يصلي العصر.

وأشار إلى أن الشافعية قالوا إن المأموم الذي لم يصلي صلاة المغرب، وصلاة خلف إمام يصلي العشاء ، فقالوا إن المأموم يجلس في الركعة الثالثة ولا يقوم وينوي المفارقة ويسلم.

وتابع: والرأي الأرجح أن المأموم يجلس ولا يقوم مع الإمام للركعة الرابعة وينتظر حتى يصل إليه المأموم ليسلم معه، منوها أننا لا ننصح بذلك لأن هذه الحالة غريبة عن الناس فتحدث بلبلة بينهم.
 

الصلاة الركوع دار الإفتاء هل سبق المأموم للإمام يبطل الصلاة

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