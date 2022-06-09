أبرز تصريحات أشرف صبحي.. وزير الشباب والرياضة يرد على أزمة تكريم محمد صلاح ويكشف كواليس لاعب الشوربجي باسم إنجلترا

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خلال أسبوع.. أشرف صبحي : أحلنا أزمة ملعب نهائي أفريقيا للجنة متخصصة



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن موضوع أزمة ملعب نهائي بطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٢ تمت إحالته للجنة متخصصة، مضيفا أن الوزارة لديها لجنة تضم عددا من المستشارين الاكفاء للتحقيق في قضايا الفساد.

وأضاف صبحي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء: تحدثت مع الخطيب وعرفته بأنه سيتم ارسال لجنة للنادي الاهلي، مشيرا إلى تعظيم دور الجمعيات العمومية في الأندية والاتحادات الرياضية ومحاسبة من يدير.

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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم إنشاء العديد من المدن الشبابية، وتحسين شكل وجودة الخدمة الرياضية بصفة عامة على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أشرف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أنه جاري دراسة ملف الدخل القومي للرياضة، مع العمل على مشروعات الشركات الناشئة وريادة الأعمال، مشيرا إلى تطوير 8 مدن شبابية، وإنشاء 253 مركزا شبابيا جديدا، والانتهاء من تطوير أكبر مدينة أولمبية بنسبة 90%.

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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم إنشاء العديد من المدن الشبابية، وتحسين شكل وجودة الخدمة الرياضية بصفة عامة على مدار السنوات الماضية.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أنه جاري دراسة ملف الدخل القومي للرياضة، مع العمل على مشروعات الشركات الناشئة وريادة الأعمال، مشيرا إلى تطوير 8 مدن شبابية، وإنشاء 253 مركزا شبابيا جديدا، والانتهاء من تطوير أكبر مدينة أولمبية بنسبة 90%.

لأول مرة.. أشرف صبحي عن أزمة دخول الخطيب نهائي أفريقيا: النظام مختلف

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أزمة دخول الكابتن محمود الخطيب لملعب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٢،قائلا :"يمكن النظام هناك مختلف عن مصر أو أمرا آخر، وتابعنا الموضوع".

وأضاف أشرف صبحي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء: تواصلت مع سفير مصر في المغرب بشأن وجود عدد من جماهير الأهلي خارج الاستاد، وأن التواصل كان بين الحكومات وليس مع المنظومة ومن وزير لوزير.



أشرف صبحي: مصر ستنظم أكبر بطولة في العالم لـ رياضة السلاح

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد قيمة كبيرة وله احترامه وتقديره، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم أكبر بطولة في العالم لرياضة السلاح في مصر.

وأضاف “صبحي”، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر تحظى بثقة كبيرة في تنظيم كل البطولات العالمية.





مكنش فيها نهائي أفريقيا| صبحي: خطاب اتحاد الكرة وصلنا بعدد من البطولات

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل اختفاء خطاب الكاف بشأن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا واللغط حولها.

وأوضح صبحي، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء أن الوزارة وصلها خطاب من اتحاد الكرة يوم 14 إبريل يفيد باستضافة عدد من البطولات ليس من بينها نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وزير الرياضة عن درع تكريم محمد صلاح: مش بـ27 جنيه ده بآلاف..فيديو



أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رفضه لتحدث أي طرف عن الأندية المصرية بطريقة غير لائقة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «اتحاد الكرة عليه دور في تطوير منظومة كرة القدم، سواء ما يتعلق بالمنتخبات أو الدوري والتحكيم».

وحول لغط تكريم محمد صلاح، قال «التكريم معنوي، الاتحاد والدولة والجماهير تقول له متشكرين، بقوله شكرا، أنت لاعب ذكي ميتخفاش عليه»، مضيفا «هو نفسه قال في جلسة إنه مش الشخص اللي ممكن يبقى طيب أوي»

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وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على إنجازاته الرياضية الأخيرة.

وقال أشرف صبحي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إن :"اقول لصلاح متشكرين، وانت نجم كبير وقدمت الكثير، ومحمد صلاح من اذكي اللاعبين ويعرف متى يتحدث ومتى لا يتحدث".



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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه لدى الوزارة استراتيجية واضحة في كل الألعاب ولا توجد عشوائية في القرارات.

مضيفا أن عدد الاتحادات قبل توليه المسؤولية كانت تنكمش داخل مصر إلى 14 اتحاد قبل أن تصل إلى 37 الفترة الماضية.