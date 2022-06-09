عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

يلتقى منتخب مصر الوطني نظيره منتخب إثيوبيا مساء اليوم الخميس بالعاصمة المالاوية ليلونجوي ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار 2023.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره الإثيوبي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب بينجو الدولي بالعاصمة المالاوية ليلونجوي.

 

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 فى كوت ديفوار مباراة مصر وإثيوبيا على الهواء مباشرة كما تنقلها قناة أون تايم سبورت المصرية على التردد الأرضي.

 

الغيابات تضرب صفوف الفراعنة

كان محمد شوقي المدرب العام لمنتخب مصر الوطني كشف إن المنتخب جاهز لمواجهة إثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بكوت ديفوار منتصف 2023.

 

وأوضح شوقي في تصريحات تليفزيونية: "نعاني من إصابات كبيرة كنا نأمل في تواجد جميع العناصر، هناك صعوبة في تجهيز البدائل نظرا لضيق الوقت لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الفوز".

 

وواصل المدرب العام للمنتخب: "الوقت ضيق والغيابات طالت لاعبين مهمين، لا نستطيع القول أن الغيابات غير مؤثرة، لكن نهدف للفوز والعودة بنقاط اللقاء.

 

ويغيب عن منتخب مصر فى مواجهة أثيوبيا كل من محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود حسن تريزيجيه الذين تخلفوا عن السفر مع الفراعنة لمالاوى للإصابة، وكذلك ياسر ابراهيم لإصابته بنزلة برد ومحمد عبد المنعم لاستكمال برنامجه التأهيلى فى القاهرة.

 

واختتم منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا.

 

وبدأ المران بتدريبات بدنية وأداء بعض الجمل التكتيكية ثم تقسيمة في نهاية المران.

 

وتواجد في مران منتخب مصر جمال علام رئيس اتحاد الكرة كما تواجد سفير مصر في مالاوي محمد شريف و اللواء حلمي مشهور والكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات أعضاء المجلس.

 

منتخب مصر حقق الفوز في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا على منتخب غينيا بهدف دون رد.

 

ويتصدر منتخب مالاوي المجموعة الرابعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة أمام منتخب مصر، وفى المقابل، يحتل منتخب إثيوبيا المركز الثالث بلا رصيد من النقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن منتخب غينيا صاحب المركز الرابع.

 

منتخب مصر منتخب إثيوبيا الأمم الأفريقية بي إن سبورت كأس أمم إفريقيا 2023 أون تايم سبورت محمد شوقي المدرب العام لمنتخب مصر محمد صلاح محمد النني تريزيجيه محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم إيهاب جلال جمال علام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

لأول مرة في التاريخ.. شفاء جميع مرضى السرطان في تجارب سريرية بأمريكا

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

مهيب عبدالهادي: الاتجاه لتكليف سامي قمصان بمهمة المدرب مؤقتا بالنادي الأهلي

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

بعد تصريحات موسيماني| الأهلي يبدأ مناقشة سير ذاتية لمدربين أجانب ..تعرف عليهم

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

موضوعات متعلقة

صعوبة في تجهيز البدائل| المدرب العام لـ منتخب مصر : مستعدون لإثيوبيا

بحضور رئيس اتحاد الكرة| منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إثيوبيا غدًا

ترشيحاتنا

صبري: محمد صلاح يعاني بسبب عدم انتمائه للقطبين وشيكابالا يشبهني .. فيديو

إسرائيل تعلق على قرار وكالة الطاقة بشأن إيران: يكشف وجهها الحقيقي

عبد المنصف: خططت لكسر رقم توتي.. وهذه كواليس خلافي مع التوأم.. فيديو

هاني حتحوت: الخطيب انضم لأصوات إدارة الأهلي المطالبة برحيل موسيماني.. فيديو

أحمد الجندي عن تفاصيل مشكلته باستاد القاهرة: الوزير أبلغني بإنهاء الأزمة.. فيديو

وزير الرياضة: صلاح لاعب ذكي والشوربجي لو فكر يرجع مصر هنحتضنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ