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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة: صلاح لاعب ذكي والشوربجي لو فكر يرجع مصر هنحتضنه

أشرف صبحى
أشرف صبحى

تناول الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، عددا من الملفات والقضايا المثارة على الساحة الرياضية أبرزها أزمة خطاب الكاف المختفي بشأن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والجدل حول اختيار لاعب الاسكواش محمد الشوربجي تمثيل منتخب إنجلترا وأزمة لاعب الأولمبياد أحمد الجندي بالإضافة إلى السخرية من درع تكريم النجم محمد صلاح.

 

 

أزمة أحمد الجندي

وحول أزمة لاعب الأولمبياد أحمد الجندي، قال وزير الرياضة خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: «أحمد الجندي ابني، يدرس في الأكاديمية العربية ويتسم بالأدب والاحترام ونوفر له جميع أنواع الرعاية، نحن معه، ولدينا اتفاق مع الأكاديمية بإتاحة منح لأبطالنا وبينهم الجندي للتعليم مجانا»، مردفا «الدولة المصرية تبذل هذه الجهود دون مبالغة لأبنائنا، تلقيت الأزمة وأنا في مجلس الوزراء، واستأذنت وتواصلت مع المسئول في استاد القاهرة فأخبرني أن الموضوع متعلق بأمر تنظيمي في الاستاد وليس بالنسق الذي تم تداوله، وأحمد حساس فبعد إخباره من قبل الأمن كتب الأزمة، وتدخلت بنفسي في الأمر لحل الأزمة».

وأردف «نقدم تسهيلات رياضية للأبطال في كافة الألعاب، موضوع أحمد الجندي أمر إداري ولا يرتقي إلى الأزمة».

 

محمد الشوربجي

وكشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل أزمة محمد الشوربجي، لاعب الإسكواش بعد انتقاله للعب في بريطانيا.

وقال صبحي: «نتمنى للشوربجي كل التوفيق، أحيانا الشاب يتعلم بشكل جيد، ويسافر للعمل في الخارج من أجل زيادة دخله، لكن حينها يكون الأمر ملائم بحكم مهنته»، مردفا «الإسكواش لعبة بنيت بفضل أولياء الأمور، في الأندية ذات المستوى الاجتماعي العالي، ثم تطورت اللعبة وظهرت الرعاية ثم بدأت الدولة في بناء ملاعب إسكواش ضخمة جدا، على أعلى طراز».

 

عقود لاعبي الإسكواش

وأضاف «عقود لاعبي الإسكواش مع الأندية تبدأ من 400 ألف جنيه، فضلا عن دعم الرعاية»، مشيرا إلى أن أحد الرعاة يضخ ما يقرب من 100 مليون استثمار في الإسكواش المصري.

 

وتابع «تواصلت مع بعض لاعبي الإسكواش القدامى، واستدعيت أمير وجيه من الولايات المتحدة وأسندت له أحد المشاريع الرياضية»، مردفا «مفيش حالة رعاية للإسكواش زي اللي بيحصل في مصر».

 

ووجه وزير الرياضة «ربنا يوفقك، هتروح اسمك محمد الشوربجي المصري، بقالك كتير دارس في بريطانيا، وشئ كويس إن منتج مصري هيعمل بصمة مصرية هناك، حاجة محترمة وجميلة أنا مش زعلان، من الممكن أن يكون شايف دخله هناك أعلى أهلا وسهلا، مفيش مصري بيسافر إلا وليه منزله هنا وهو ما يعد شكل للدورة الاقتصادية، ولو فكر يرجع لبلده أهلا بيه هنحتضنه، لا ننظر إلى السن أبدا، بالتوفيق يا شوربجي ولا نبالغ».

 

وأردف «أحب الفنان نبيل الحلفاوي وأتابع اهتمامه بالشأن الرياضي، نبحث ملف الشوربجي ولمعرفة حقائق الموضوع لكن الأمر لا يصل إلى التحقيق»، متسائلا «كيف لا يستفيد اتحاد الإسكواش اقتصاديا من الرعاية».

 

وبشأن إمكانية تكرار سيناريو محمد الشوربجي مع لاعبين آخرين «واخدين بالنا، لا أضمن عدم تكرار السيناريو بنسبة كبيرة»، مشيرا إلى أن عدد المسجلين في كافة الألعاب الرياضية لا يتخطى 2 مليون، وهو أمر لا يتوافق مع عدد الشباب الذي يبلغ 25 مليون، لذلك تتخذ الوزارة خطوات بإنشاء اتحادات جديدة.

 

مقر الكاف في مصر

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه لدى الوزارة استراتيجية واضحة في كل الألعاب ولا توجد عشوائية في القرارات، مضيفا أن عدد الاتحادات قبل توليه المسؤولية كانت تنكمش داخل مصر إلى 14 اتحاد قبل أن تصل إلى 37 الفترة الماضية.

 

وأكد صبحي أن من أهم أولوياته في العمل وضع استراتيجية متكاملة الأركان مع دراسة بيئية شاملة، موضحا أنه مع توليه المسؤولية سعى للحفاظ على بقاء مقر الاتحاد الأفريقي في مصر من خلال تواصله مع الراحل عمرو فهمي الأمين العام للاتحاد الأفريقي، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق، لترتيب لقاء مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي السابق.

 

وتابع أنه تم عمل دراسة وخطة كبيرة وتم اطلاع رئيس الوزراء عليها، مؤكدا أنه بالدبلوماسية الرياضية تم الحفاظ على بقاء الكاف في مصر 10 سنوات داخل مصر وأعطناهم الأولوية.

 

وأضاف أن الوزارة لا تدير الأنشطة الرياضة ولا تتدخل فيها فنيًا ولكن تدعمها «دورنا رقابي ومالي عليها».

 

خطاب الكاف

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة وصلها خطاب من اتحاد الكرة يوم 14 إبريل يفيد باستضافة عدد من البطولات ليس من بينها نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ولفت إلى أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تواصل معه قبل نهائي دوري الأبطال بشأن عدد الجماهير، مضيفا أنه تواصل مع نظيره المغربي بهدف التنسيق بشأن عدد التأشيرات وتمت الموافقة على طلب النادي الأهلي.

 

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها لجنة تضم عدد من المستشارين الأكفاء للتحقيق في قضايا الفساد، موضحا أن الوزارة سترسل نسخ من الخطاب الذي لم يكن به مباراة نهائي دوري الأبطال إلى النادي الأهلي، كما سيتم إرسال خطاب إلى اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي بهدف التحقق من كل الإجراءات التي حدثت.

 

تكريم محمد صلاح

وحول لغط تكريم محمد صلاح، قال وزير الرياضة: «التكريم معنوي، الاتحاد والدولة والجماهير تقول له متشكرين، بقوله شكرا، أنت لاعب ذكي ميتخفاش عليه»، مضيفا «هو نفسه

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