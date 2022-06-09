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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي مظلوم تغلبت على شلل الأطفال ورقصت أمام الملك فاروق

نيللي مظلوم
نيللي مظلوم

يوافق اليوم الخميس 9 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة نيللي مظلوم، التي ولدت بمثل هذا اليوم في الإسكندرية عام 1925 لأسرة يرجع أصولها إلى اليونان، ورحلت عن عالمنا عام 2003، عن عمر يناهز 78 عاما. 

 

حياة نيللي مظلوم

أصيبت وهي طفلة صغيرة بشلل الأطفال وعالجها طبيب يوناني مشهور وزوجته، والتي كانت تمتلك مدرسة لتعلم فن البالية، الأمر الذي جعلها تتبني الطفلة نيللي فنيا بعد شفائها تماما، حيث لقبت فيما بعد بالطفلة المعجزة. 

 

مشوار نيللي مظلوم في عالم الرقص

وفي العاشرة من عمرها أصبحت نيللي مظلوم، راقصة متفردة حيث كانت تقدم عروضا يومية في دار الأوبرا للبالية والرقص الكلاسيكي أمام الملك فاروق، حتي ذاع صيتها واكتشفها المخرج عباس حلمي حتي اقتحمت مجال التمثيل بعد ذلك ومثلت 17 فيلما في مصر ونافست خلالهم تحية كاريوكا وسامية جمال في الرقص الايقاعي.

الأعمال الفنية التي قدمتها «مظلوم»: (ابن حميدو، صاحب بالين، وعلموني الحب، قصة حبي، وعروسة المولد، ومغامرات خضرة)، وفي عام 1948 أصبحت مصصمة رقصات دار الأوبرا. 

 

زيجات نيللي مظلوم

تزوجت نيللي مظلوم، 6 مرات وكان أحد ازواجها مصري يوناني يدعي اندرياس روسوس وانجبت منه ابنها (ديمس روسوس) الذي درس الموسيقي وظل 5 سنوات في كورال الكنيسة الارثوذوكسية اليونانية وذاعت شهرته عالميا حتي رحل في العام 2015 عن عمر ناهز 69 عاما.

 

اعتزال نيللي مظلوم

واعتزلت نيللي مظلوم الفن نهائيا، وتزوجت من رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عاطف صدقي، وتوفيت عام 2003 عن عمر ناهز 78 عاما.

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