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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد صراع مع المرض.. قصة وفاة زيزي البدراوي بسرطان الرئة

زيزي البدراوي
زيزي البدراوي

يوافق اليوم الخميس 9 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة زيزي البدراوي، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1944، ورحلت عن عالمنا في 31 يناير عام 2014، عن عمر يناهز 69 عامًا، بعد صراع مع المرض. 

 

مشوار زيزي البدراوي

بدأت زيزي البدراوي، مشوارها الفنى بخطى ثابتة، وتميزت بأسلوبها الخاص، بعد ما اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار فنيًا عام 1957، واليوم إذ تحل ذكرى ميلادها نرصد أهم محطة فى حياتها. 

ابتعدت زيزي البدراوي، عن الفن لسنوات طويلة ثم عادت مرة أخرى في أواخر الثمانينيات، ولكن هذه المرة إلى التليفزيون، حيث قدمت العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية منذ ذلك الوقت وحتى رحيلها، من أهم هذه المسلسلات التى قدمتها الفنانة الراحلة: «ليالي الحلمية، المال والبنون، بوابة الحلواني».

لم تعمل «زيزي» بعد عودتها للساحة الفنية مجددا، في السينما إلا مرات معدودة، كان آخرها في فيلم «على جنب يا أسطى»، وكانت «البدراوي» قد ذكرت في أحد الحوارات الصحفية أنها كانت تدخن بشراهة حتى انها كانت تدخن 100 سيجارة يوميًا على حد قولها، وبالفعل رحلت بعد اصابتها بسرطان الرئة نتيجة لعنة التدخين.

 

وفاة زيزي البدراوي

تدهورت حالة زيزي البدرواي، الصحية بصورة سريعة جدا، بدأت أولا بمتاعب في القلب وضيق في التنفس، ثم تلى ذلك إصابتها بالشلل الرعاش والتي تم نقلها الى مستشفى بدران بالدقي وتتدهور الحالة ويأتي سرطان الرئة ليكون مكملا على الباقية الباقية منها لترحل زيزي في عام 2011 متأثرة بالمرض اللعين.

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