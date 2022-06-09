إطلالة جديدة لرانيا يوسف عبر انستجرام

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت رانيا يوسف في الصورة، باطلالة جذابة جريئة من احدي المطاعم مرتدية فستانا باللون البرتقالي مكشوف الصدر ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

وانتهت رانيا يوسف من تصوير مسلسل “عالم تانى” الذي تقوم ببطولته بمشاركة كوكبة من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى ، صوفيه ، إيمان يوسف ، نبيل نور الدين، سميرة صدقى ، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.



المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.