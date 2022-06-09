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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تستعد لمنافسة مرسيدس AMG C43.. لقطات لـ أودي أفانت S4 موديل 2023 في أولى اختباراتها

أودي أفانت S4
أودي أفانت S4

 

رصدت عدسات المصورين نموذج اختباري من الجيل التالي لسيارة أودي أفانت S4 وهو يختبر علنًا لأول مرة ، قبل إطلاقها رسميا العام المقبل.

 

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، من الناحية المرئية وللوهلة الأولى تم تصميمها بشكل مشابه للشكل المألوف ولغة التصميم المتعارف عليها لموديلات  أودي  أفانت السابقة وتتميز السيارة الجديدة بشبكة هوائية أمامية أوسع وأكثر انحدارا مع مصابيح أمامية أكثر نحافة وخط سقف بزوايا بارزة أكثر بالمقارنة بالجيل السابق عليه، الذي تم إصداره في عام 2017. كما تحصل على أنابيب عادم مزدوجة مميزة.

أودي أفانت S4 

 

في الكابينة الداخلية، تظهر الصور الأولية لسيارة  “أودي” ما يبدو أنه مجموعة أجهزة لوحية خلف عجلة قيادة جديدة في وسطها زر مربع الشكل. تظهر الصور أيضًا وحدة تحكم مركزية بسيطة التصميم، مما يشير إلى أن الكثير من أدوات التحكم المادية التي كانت أزرار في المقصورة قد تم دمجها في نظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس.

أودي أفانت S4 

تخلت  أودي  أيضًا عن محدد التروس التقليدي ، وبدلاً من ذلك اختارت نظامًا جديدًا قائمًا على التبديل لعلبة التروس الأوتوماتيكية ، والتي من المتوقع أن تكون إما من 7 سرعات أو 8 سرعات.

أودي أفانت S4 

وكانت أودي قد صرحت سابقًا إن علبة التروس اليدوية المكونة من 6 سرعات المتوفرة في أودي أفانت S4 اليوم ستكون بلا فائدة مستقبلية وزائدة عن الحاجة كجزء من خطط الشركة لتقليل عدد الأجزاء.

أودي أفانت S4 

من المتوقع أن تنافس أودي أفانت الجديدة من كلا من “بي ام دبليو الفئة 3 تورينج”  و “مرسيدس AMG C43” الإستيت اللتان حصلتا على ترقية لمحركها الحالي الذي يعمل بالديزل V6 بقوة 342 حصانًا.

أودي أفانت S4 

ستحصل أودي أفانت A4 القياسية الجديدة على نسخة من الجيل الخامس من وحدة المحرك الرباعي الأسطوانات بشاحن تربو سعة 2 لتر المقدم من أودي، مع إصدار محسن من نظام التعليق الأمامي والخلفي متعدد الوصلات إلى جانب التخميد النشط.

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