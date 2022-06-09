7 ملايين أوكراني غادروا البلاد.. حاكم سيفيرودونيتسك: عملية الإجلاء مستحيلة الآن

أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن 7,3 مليون أوكراني غادروا البلاد منذ بداية الحرب.

ومن جانبه، أعلن حاكم مدينة سيفيرودونيتسك، أن هناك 10 آلاف مدني ما زالوا بالمدينة، مؤكدا أن عملية الإجلاء الآن مستحيلة.

وقال حاكم المدينة، التي تتعرض لقصف روسي مستمر، إن القوات الأوكرانية تسيطر على المنطقة الصناعية والمناطق المجاورة بها.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أكدت، اليوم الخميس، أن الأسلحة الغربية كانت ستنهي معركة سيفيرودونيتسك خلال يومين أو ثلاثة.

قال سيرجي جايداي حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية إن القتال اندلع في شوارع مدينة سيفيرودونيتسك بشرق البلاد، اليوم الخميس، وإن القوات الروسية تدمر "كل ما يمكن استخدامه في الدفاع".

وأضاف أن روسيا تقصف مناطق في المدينة لا تزال تسيطر عليها كييف لكن القوات الأوكرانية يمكنها “تطهير” المدينة بمجرد حصولها على مدفعية بعيدة المدى.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول في لوجانسك، أن "القوات الأوكرانية استعادت نحو 20% من الأراضي التي خسرتها في مدينة سيفيرودونيتسك".

وقال حاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، إن "المنطقة المحاصرة لن تسقط بسرعة أمام الهجوم الروسي، لكنها بحاجة إلى مزيد من الأسلحة لصد الهجوم.

وأضاف الحاكم بافلو كيريلينكو أن "القوات الروسية متمركزة على بعد 15 كيلومترا فقط شمالي سلوفيانسك، ثاني أكبر مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في المنطقة".

وتمثل السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوهانسك المجاورتين هدفا رئيسيا للجيش الروسي.

وقال كيريلينكو إنه في الوقت الذي تقترب فيه روسيا من السيطرة الكاملة على لوهانسك، فإن أقل من 50% من منطقة دونيتسك لا يزال في أيدي الأوكرانيين، في إشارة إلى مدى بعد روسيا عن تحقيق هدفها المتمثل في السيطرة على جميع الأراضي المعروفة باسم دونباس.