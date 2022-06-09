لوقف خطر المجاعة.. رئيس الوزراء الإيطالي: أوكرانيا بحاجة لضمانات لاستئناف شحن الحبوب

شدد رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراجي، اليوم الخميس، على ضرورة بذل الجهود لوقف المجاعة عبر فك الحصار عن موانئ البحر الأسود.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إن الجهود العالمية لتجنب أزمة الغذاء تبدأ في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود وإن كييف بحاجة إلى ضمانات بأنها لن تتعرض للهجوم لاستئناف شحنات الحبوب.

وتراجعت شحنات الحبوب من أوكرانيا، المصدر الرئيسي، بشكل حاد منذ الغزو الروسي، مما أثار مخاوف من نقص الغذاء في البلدان الأكثر ضعفا.

وقال دراجي، في كلمة ألقاها في اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس: "نحتاج إلى رفع الحظر عن ملايين الأطنان من الحبوب العالقة هناك بسبب الصراع"، مشددا على أن "جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة وتركيا تمثل خطوات مهمة".



وأضاف "علينا أن نقدم للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الضمانات التي يحتاجها بأن الموانئ لن تتعرض للهجوم".

وتقول روسيا إن الألغام التي زرعتها أوكرانيا في موانئها تمنع الشحنات، وأن العقوبات الغربية ومشاكل سلسلة التوريد العالمية تتسبب في خطر حدوث أزمة غذاء عالمية.

وأوضح دراجي، الذي كان يرأس البنك المركزي الأوروبي سابقا، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، جنبا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الطاقة، يساهم في ارتفاع التضخم في البلدان الغنية ، مما يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.

وقال إن أسعار الطاقة بحاجة إلى للانخفاض وأن وضع حد أقصى لسعر واردات الغاز الروسي، الذي ناقشه زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي سيساعد في إبقاء التضخم منخفضا وزيادة دخل الأوروبيين وكذلك تقليل تدفق الأموال إلى موسكو.