طب أسوان يبحث تنظيم قوافل صحية في إفريقيا بالتعاون مع الوكالة المصرية

التقي الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان ، والوفد المرافق له بالسفير محمد خليل آمين عام الوكالة المصرية من أجل الشراكة والوزير مفوض كريم آمين نائب آمين عام الوكالة المصرية بمقر وزارة الخارجية المصرية لبحث سبل التعاون بين الطرفين لدعم القوافل الطبية إلى قارة إفريقيا.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقارة الافريقية في إرسال القوافل الطبية الي دول القارة السمراء إفريقيا، وهذا يتم تنفيذه ضمن الدور الإستراتيجي والخدمي والطبي الذي تقوم به جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة لتعزيز العلاقات الإقليمية والتعليمية والطبية بين جامعة أسوان والجامعات الإفريقية.

وقد أكد الدكتور محمد زكي الدهشوري أنه قد سبق التعاون بين كلية الطب جامعة أسوان والوكالة المصرية من أجل الشراكة بوزارة الخارجية عندما تم إرسال أول قافلة طبية الي دولة جيبوتي والتي كانت خلال الفترة من(23 حتي 28 مارس 2019) ، وتعد هذه القافلة الطبية التي تم إيفادها إلي دولة جيبوتي الشقيقة في إطار إعلان الرئيس السيسي بأن أسوان هي عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون والشباب الأفريقي خلال عام (2019) .

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وأشار الدكتور الدهشوري أنه ضمت القافلة خمسة تخصصات طبية وهي (الجراحه العامة – جراحة الأوعيه الدموية – الرمد – الآنف – الأذن – الحنجرة – التخدير) ، كما قدمت القافلة الخدمات الطبية لمرضي دولة جيبوتي بمستشفي مدينة “علي صبيح” التي تقع جنوب جيبوتي، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية ووزارة الصحة في جيبوتي.

ومن جانبه أوضح السفير محمد خليل بأنه من أجل الشراكة ان الوكالة تعمل علي مد جذور التعاون من خلال تفعيل الشراكات بين مصر والدول الافريقية من خلال دعم القوافل الطبية التي تمثل القوة الناعمة بين الشعوب الإفريقية والشعب المصري، وذلك من خلال الجامعات المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية "وهو ما يأتى فى إطار الدبلوماسية الطبية للوكالة فى القارة الافريقية" حيث يأتي هذا اللقاء أيضا استكمالا لتعاون المثمر والبناء بين جامعة اسوان والوكالة المصرية من أجل الشراكة لإرسال المزيد من القوافل الطبية الي دول القارة الإفريقية في المستقبل القريب.