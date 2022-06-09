عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب أسوان يبحث تنظيم قوافل صحية في إفريقيا بالتعاون مع الوكالة المصرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقي الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان ، والوفد المرافق له بالسفير محمد خليل آمين عام الوكالة المصرية من أجل الشراكة والوزير مفوض كريم آمين نائب آمين عام الوكالة المصرية بمقر وزارة الخارجية المصرية لبحث سبل التعاون بين الطرفين لدعم القوافل الطبية إلى قارة إفريقيا.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقارة الافريقية في إرسال القوافل الطبية الي دول القارة السمراء إفريقيا، وهذا يتم تنفيذه ضمن الدور الإستراتيجي والخدمي والطبي الذي تقوم به جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة لتعزيز العلاقات الإقليمية والتعليمية والطبية بين جامعة أسوان والجامعات الإفريقية.

وقد أكد الدكتور محمد زكي الدهشوري أنه قد سبق التعاون بين كلية الطب جامعة أسوان والوكالة المصرية من أجل الشراكة بوزارة الخارجية عندما تم إرسال أول قافلة طبية الي دولة جيبوتي والتي كانت خلال الفترة من(23 حتي 28 مارس 2019) ، وتعد هذه القافلة الطبية التي تم إيفادها إلي دولة جيبوتي  الشقيقة في إطار إعلان الرئيس السيسي بأن أسوان هي عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون والشباب الأفريقي خلال عام (2019) .

وأقرأ أيضاً:

أسوان: الانتهاء من رصف شوارع الشواربى الجديد وشرق البندر والحدادين الأسبوع القادم

رفع وإزالة 450 حالة إشغال في حملة مكبرة بمدينة أسوان

وأشار الدكتور الدهشوري أنه ضمت القافلة خمسة تخصصات طبية وهي (الجراحه العامة – جراحة الأوعيه الدموية – الرمد – الآنف – الأذن – الحنجرة – التخدير) ، كما قدمت القافلة الخدمات الطبية لمرضي دولة جيبوتي   بمستشفي مدينة “علي صبيح” التي تقع جنوب جيبوتي، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية ووزارة الصحة في جيبوتي.

ومن جانبه أوضح السفير محمد خليل بأنه من أجل الشراكة ان الوكالة تعمل علي مد جذور التعاون من خلال تفعيل الشراكات بين مصر والدول الافريقية من خلال دعم القوافل الطبية التي تمثل القوة الناعمة بين الشعوب الإفريقية والشعب المصري،  وذلك من خلال الجامعات المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية "وهو ما يأتى فى إطار الدبلوماسية الطبية للوكالة فى القارة الافريقية" حيث يأتي هذا اللقاء أيضا استكمالا لتعاون المثمر والبناء بين جامعة اسوان والوكالة المصرية من أجل الشراكة لإرسال  المزيد من القوافل الطبية الي دول القارة الإفريقية في المستقبل القريب.

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جامعة اسوان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الخميس وعيار 21 يسجل 1002 جنيه

زيزو.. إيهاب جلال يستقر على خليفة محمد صلاح بتشكيل المنتخب أمام إثيوبيا

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

المشدد 15 سنة لـ محمود شعبان في قضية الجيش الحر

مصر وإثيوبيا الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 9 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

أسوان: الانتهاء من رصف شوارع الشواربى الجديد وشرق البندر والحدادين الأسبوع القادم

تنفيذ 445 قرار إزالة في حملات بأسوان

رفع وإزالة 450 حالة إشغال في حملة مكبرة بمدينة أسوان

بعرض لفرقة توشكى.. الثقافة تختتم فعاليات وأنشطة المسرح المتنقل بأسوان الجديدة

إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان / القاهرة الزراعى

باعتماد نصف مليار جنيه.. محافظ أسوان يكلف بسرعة إنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية

رفع 300 حالة إشغال بدون محضر ومصادرة 55 من المضبوطات في أسوان

حياة كريمة .. جولات ميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية أبوسمبل|صور

ترشيحاتنا

شكري لـ نظيرته التنزانية: نعمل معا من أجل تحقيق مصالح القارة الأفريقية

الحكم بسجن الأسطورة الجزائرية رابح ماجر 6 أشهر

توقيع اتفاقية شراء أصول بين شركة صافولا والمصرية البلجيكية للاستثمارات

مدبولي: مصر تدعم جهود الصومال في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب

سجن سمكري البني آدمين 5 سنوات للتزوير ..العلاج الطبيعي تحذر 3 جهات

مدبولى: مصر تؤكد دعمها للجهود الوطنية الصومالية لتعزيز السلم والأمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

فيديو

كيف تتعامل مع درجات الحراره المرتفعه ؟

تكريم محمد صلاح معنوي.. وزير الشباب يكشف كواليس أهم القضايا الرياضية |فيديوجراف

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ