إطلاق أولى قوافل صحة الأسرة بقرية الجنابهة في حوش عيسى

أعلنت مديرية الصحة في البحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، عن بإطلاق أولى قوافل صحة الأسرة المصرية بقرى حياه كريمة بالبحيرة والمقرر تنفيذها الأربعاء من كل أسبوع، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وكافة الجهات الحكوميه المعنية بتنمية الأسرة ( المجلس القومي للسكان، صحة البيئة، جهاز تنمية الريف، التضامن الاجتماعي، الأزهر، الأوقاف، الكنيسة).

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، وفي إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث أقيمت أولى تلك القوافل بقرية الجنابهة في حوش عيسى وبلغ عدد المواطنين المنتفعين بخدمات القافلة من أهالي القرية والقرى المجاورة ٥٤٨، تضمنت عدة خدمات ومنها:

* خدمات الرعاية الأولية وتشتمل على تنظيم أسرة، صحه الأم والطفل ، وقائي وتطعيمات ، المبادرات الرئاسية ومشروعات الصحه العامه ،خدمات المعمل .

* خدمة الأخصائي وتشتمل على أخصائي ( باطنه ، قلب ، أطفال ، جلديه ، عظام ، طب أسرة)

* نداوات تثقيفية وجلسات حوار لرفع الوعي الصحي والسكاني من خلال عيادات صديقة الشباب والمراهقين ، فريق الثقافة الصحية والإعلام، التأمين الصحي ، الأوقاف



وأشار وكيل الوزارة إلي أن القافلة القادمة ستكون بقرية بركة غطاس بأبوحمص يوم الأربعاء القادم ١٥/ ٦/ ٢٠٢٢م.