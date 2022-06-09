رئيس نادي البنك الأهلي: هدفنا المشاركة الأفريقية.. وهذا مصير أسامة فيصل

أكد أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلي أن الفريق يسعى لتحقيق مركز في المربع الذهبي والمشاركة في البطولات الافريقية أو البطولة العربية

وأضاف نصار في تصريحات تليفزيونية : نادي البنك الأهلي ضمن الأندية الثلاثة التي حافظت علي الجهاز الفني من أصل 18 ناديًا، منذ منتصف الموسم الماضي تولي خالد جلال الإدارة الفنية للفريق ونجح في تحقيق المهمة بالبقاء في الدوري الممتاز في ضوء البداية غير الموفقة للفريق.

وأكمل: طموحاتنا هذا الموسم التواجد بالمربع الذهبي والمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية أو المشاركة في البطولة العربية حال تواجدنا بالمركز الخامس أو السادس.

وأوضح: فريق البنك الأهلي يقدم مردود متميز هذا الموسم ومازال أمامه الكثير ، نسعى للوصول إلى أبعد مدى في مسابقة كأس مصر وننتظر قرعة دور الـ16.

وأردف: لم نتلق أي عروض رسمية لأي لاعب، ونسعي للحفاظ علي القوام الأساسي للفريق لتحقيق أهدافنا

واختتم اشرف نصار تصريحاته: إعارة أسامة فيصل مهاجم الفريق من نادي الزمالك تنتهي في نهاية أغسطس المقبل وموقف اللاعب في يد إدارة نادي الزمالك.

