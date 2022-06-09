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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعية موسعة بعنوان: حبًّا لرسول الله

صدى البلد

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية شاملة بعنوان: «حبًا لرسول الله»؛ لبيان عظمة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم؛ حيث تسلط هذه الحملة الضوء على سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من خلال شخصه الكريم وأخلاقه السامية ودوره العظيم في نشر السلام والرحمة بين الناس جميعًا.

وقال د. نظير عيادالأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية  إن الحملة تأتي للرد على الإساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم، في ظل الحملة العنصرية لتشويه شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء مشاعر المسلمين حول العالم نتيجة وصف نبيهم صلى الله عليه وسلم بباطل لا يليق بمقامه الكريم، ما يدعم ظاهرة العنصرية والتطرف ضد الأديان ويؤجج مشاعر الكراهية والحقد بين أتباع الأديان المختلفة.

أضاف عيّاد أن الحملة تستهدف تسليط الضوء على شخصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال مواقفه وأخلاقياته وسلوكياته في التعامل مع بني البشر جميعًا، ودعوته لتحقيق السلم العالمي بين الناس بغض النظر عن لونهم أو عرقهم أو دينهم، وبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه مع مختلف فئات المجتمع - مع الكبير والصغير والأطفال والنساء-، ومع أهل بيته وأصحابه ومع جيرانه من المسلمين وغير المسلمين.

أشار الأمين العام إلى أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمة للعالمين، وهو ما بدا واضحًا في دعوته صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى تطبيقه العملي في حياته صلى الله عليه وسلم من خلال تعامله بأعلى مراتب الرحمة مع جميع المخلوقات، كما أن حياته مليئة بالمواقف التي تكشف عن معاني الإنسانية والرأفة والتي يمكن أن نأخذ منها الدروس والعِبر للاستفادة منها في واقعنا المعاصر، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع.

وأوضح الأمين العام أن الحملة يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في جميع قرى ومراكز ومدن الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني على موقع المجمع على بوابة الأزهر، وصفحات المجمع على مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية.

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