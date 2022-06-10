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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على كيفية نسخ نص بداخل أي صورة إلى هاتفك الذكي

تعرف على كيفية نسخ
تعرف على كيفية نسخ نص بداخل أي صورة إلى هاتفك الذكي

يحتاج بعض المستخدمين أحيانا إلى قراءة نص معين داخل الصورة، لعدم وضوحه بداخلها، عن طريق نسخ النص خارجها، أو ربما نسخها لأي غرض آخر خارج الصورة إلى الهاتف، ويعد تطبيق Google photos أفضل تطبيق لنسخ النص ولصقه من أي صورة كما يمكن تشغيله مع هواتف أندرويد وآيفون.

وبحسب ما ذكره موقع howtogeek التقني، يعتبر تطبيق Google photos واحدا من أفضل تطبيقات إدارة الصور المتوفرة، وترجع قدرة التطبيق على اكتشاف النص في الصورة إلى قدرات Google Lens المضمنة في التطبيق.

كيفية نسخ نص بداخل الصورة إلى الهاتف باستخدام Google photos:

١- افتح Google photos، ثم حدد صورة على هاتفك تحتوي على نص، يمكن أن تكون هذه صورة لشيء ما في العالم الحقيقي أو حتى لقطة شاشة "Screenshot".

٢- يمكن بعد تحديد الصورة، أن يكتشف تطبيق Google photos النص فورًا، حينها سيظهر الاقتراح "نسخ النص من الصورة" Copy Text From Image.  اضغط على هذا إذا رأيت ذلك.

٣- إذا لم يكن النص في الصورة واضحًا، سيجب عليك أن تقوم بتفعيل "Google Lens" بنفسك.  اضغط على أيقونة "Lens" في شريط الأدوات السفلي.

٤- قم بتحديد النص الذي تريده حتى يتمكن Google Lens من فحص الصورة واكتشاف النص.

٥- بعد تحديد النص الذي تريده ، انقر على "نسخ النص" copy text من القائمة السفلية.

عند إتمام الخطوات بنجاح، يمكنك لصق النص في أي مكان تريد ، تمامًا كما تفعل مع النص العادي. وتعتبر هذه الميزة رائعة لتوفير الوقت لنقل النص إلى هاتفك.

Google Photos Google Screenshot Google Lens جوجل

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