رئيس جامعة أسيوط: نقدم كافة التيسيرات اللازمة لطلاب الوافدين

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لطلابها الوافدين من مختلف الجنسيات سواء فى المرحلة الدراسية الجامعية ، أو فى مرحلة الدراسات العليا ، مشيراً إلى عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين المصرى واليمنى الشقيق والذى يرجع تاريخها لعقود طويلة ماضية تجمع بين الجانبين فى إطار من الود والأخوة أنعكس أثره على تقارب الشعبين .
جاء ذلك خلال أستقباله الدكتور محمد العبادى المستشار الثقافى بسفارة اليمن بالقاهرة ، وذلك بحضور الدكتور هاشم سلطان المستشار الثقافى المساعد .
حيث أستمع رئيس جامعة أسيوط خلال اللقاء لعدد من الموضوعات المقدمة من الباحثين اليمنيين ، مقدماً العزاء للسفارة اليمنية فى وفاة خالد العصرى الباحث بمرحلة الماجستير بكلية الحاسبات .
وخلال اللقاء أعرب الدكتور محمد العبادى عن خالص شكره وتقديره لإدارة الجامعة على ما تبذله من جهد ودعم للطلاب اليمنيين ، مشيداً بحرص الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على التواصل مع الباحثين اليمنيين وتذليل العقبات التى قد تواجههم خلال الدراسة .