تطوير الوافدين تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير

أعلنت اليوم الخميس الموافق ٩ يونيو٢٠٢٢م، الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أسماء الفائزين في مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير في دورتها الأولى(على هامش ملتقى الأزهر الدولي الأول للكاريكاتير) المقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

الفائزين في مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير

جاء ذلك خلال البث المباشر الذي أقامه المركز على صفحته الرسمية على الفيسبوك، وبحضور أعضاء لجنة استلام الأعمال والنتائج.

وصرحت الدكتورة نهلة الصعيدي أنه بناءً على النتيجة الواردة من لجنة إعلان أسماء الفائزين، قد تم تحكيم المسابقة، على أيدي متخصصين وفنانين وخبراء أجانب في فن الرسم والكاريكاتير، وهم:

• فلاديمير كازانفسكس من دولة أوكرانيا، وجيتت كوستاندا من دولة إندونيسيا، وناجي بن ناجي من دولة المغرب، ود/ محمد الناصر من مصر، والفنان روسيم من دولة ماليزيا.

مشيرة إلى أن عدد الدول المشاركة بالمسابقة (٣١) دولة، وعدد الأعمال المشاركة (٤٠٠) عمل فني، حتى وصلت المسابقة إلى مرحلة التصفيات ووصلت أعداد الأعمال المقبولة في مسابقة الكاريكاتير (١٥٤) عملًا، وكذا أعداد الأعمال المقبولة في مسابقة البورتريه (٥٤) عملًا.

وبناءً على ما أقرته اللجنة، تم إعلان أسماء الفائزين في مسابقتي الكاريكاتير والبورتريه كالتالي:

أولاً- أسماء الفائزين في مسابقة الكاريكاتير:

-كيانج ليو من دولة الصين، الحاصل على المركز الأول.

-إيزابلا كوالسيك من دولة بولاند الفائز بالمركز الثاني.

-بدى هرى بوجونو من دولة إندونيسيا الفائز بالمركزالثالث.

-ماركو ديجنستو من دولة إيطاليا فائز بالجائزة التشجيعية.

-يو قوانغدونغ يو قوانغدونغ من دولة الصين فائز بالجائزة التشجيعية.

- فاروق موسي سليمان من مصر حاصل على الجائزة التشجيعية.

ثانيًا: جاءت أسماء الفائزين في مسابقة البورتريه كالآتي:

- فاطمة حسن محمود من مصر صاحبة المركز الأول.

-أحمد محمد وحيد من مصر الفائز بالمركز الثاني.

-منار عادل فكرى من مصر الفائزة بالمركز الثالث.

-مروة إبراهيم عبد الوهاب سلامة من مصر حاصلة على الجائزة التشجيعية.

-أحمد فايد فريد عبد الوهاب من مصر فائز بالجائزة التشجيعية.

-عمر صديق مصطفى من مصر فائز بالجائزة التشجيعية.