عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بالمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وذلك من خلال القيام بزرع الأشجار المثمرة في حرم الجامعة بالقاهرة والأقاليم وذلك على مدار الاسبوع الجاري. 

اليوم العالمي للبيئة 

وذلك تأكيدا على حرص جامعة الأزهر على أن تكون مشاركة في كافة المناسبات والأحداث المختلفة انطلاقا من حرص القيادة السياسية بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ذلك في الجمهورية الجديدة.
 

حيث قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بالقيام بزراعة أشجار مثمرة في حرم الجامعة بالتعاون مع المهندس محمد قبطان مؤسس مبادرة هنجملها، في وجود الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور عوض إسماعيل عبد الله عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة.


وفي هذا الإطار قام الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بالمساهمة في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة من خلال قيامهم بزرع بعض الأشجار المثمرة في حرم كلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور جمال عبد ربه عميد الكلية، والدكتورة هناء العبيسي عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة. 


جدير بالذكر أن جامعة الأزهر سبق أن أطلقت على عام 2022 عام البيئة، ووجهت الجامعة بعقد وتنظيم الفعاليات العلمية وورش العمل التدريبية التي من شأنها الحفاظ على المناخ والبيئة في الجمهورية الجديدة.

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي اليوم العالمي للبيئة القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي زراعة أشجار مثمرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

عيب| مفيدة شيحة: عروس كفر الدوار فتحت هي وجوزها قناة على يوتيوب

المشدد 15 سنة لـ محمود شعبان في قضية الجيش الحر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

غير مضرب عن الطعام.. الداخلية تسلم النيابة العامة فيديوهات زنزانة علاء عبد الفتاح

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

زيزو.. إيهاب جلال يستقر على خليفة محمد صلاح بتشكيل المنتخب أمام إثيوبيا

ترشيحاتنا

أبو جبل وأفشة أساسيان.. إيهاب جلال يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

بوتين: أي دولة لا تضمن سيادتها فهي مستعمرة.. ويستحيل عزل روسيا

نفاد تذاكر ودية منتخب مصر وكوريا الجنوبية

خاف عليه.. ضبط أب كبل نجله المعاق بجنزير داخل غرفة بالجيزة

الأقوى في مصر | 50 شركة بـ قيم تسويقية 28.5 مليار دولار

النشرة الدينية| 25 مليون جنيه حصيلة مبيعات صكوك الأضاحي.. وأسماء الفائزين بمسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

فيديو

تصريحات موسيماني وزوجته تُعجل بالرحيل.. ماذا قال وما علاقة مانويل جوزيه ؟ فيديوجراف

كاميرا في الحمام.. القصة الكاملة لواقعة تصوير السيدات داخل مطعم بالساحل الشمالي

حزن في بورسعيد على الطفل مروان.. والده المدمن قتله لرفضه شراء مخدرات|فيديوجراف

كيف تتعامل مع درجات الحراره المرتفعه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ