رئيس جامعة الأزهر يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بالمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وذلك من خلال القيام بزرع الأشجار المثمرة في حرم الجامعة بالقاهرة والأقاليم وذلك على مدار الاسبوع الجاري.

اليوم العالمي للبيئة

وذلك تأكيدا على حرص جامعة الأزهر على أن تكون مشاركة في كافة المناسبات والأحداث المختلفة انطلاقا من حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ذلك في الجمهورية الجديدة.



حيث قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بالقيام بزراعة أشجار مثمرة في حرم الجامعة بالتعاون مع المهندس محمد قبطان مؤسس مبادرة هنجملها، في وجود الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور عوض إسماعيل عبد الله عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة.



وفي هذا الإطار قام الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بالمساهمة في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة من خلال قيامهم بزرع بعض الأشجار المثمرة في حرم كلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور جمال عبد ربه عميد الكلية، والدكتورة هناء العبيسي عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة.



جدير بالذكر أن جامعة الأزهر سبق أن أطلقت على عام 2022 عام البيئة، ووجهت الجامعة بعقد وتنظيم الفعاليات العلمية وورش العمل التدريبية التي من شأنها الحفاظ على المناخ والبيئة في الجمهورية الجديدة.