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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات في المغرب تمنع سفينة ألمانية من التوقف في ميناء طنجة

ارشيفي
ارشيفي


منعت السلطات المغربية سفينة سياحية ألمانية من التوقف في ميناء طنجة وذلك بسبب بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الركاب.

وقالت غودجا سونيتشسن، المتحدثة باسم توي كروزس، الشركة المسؤولة عن الباخرة المعنية: “توجهنا بعد ذلك إلى ميناء بديل”، حيث أبحرت السفينة إلى قادس في إسبانيا قبل يوم من الموعد المحدد، مما سمح للضيوف باستكشاف الأندلس على مدار يومين.

وأضافت : كانت هناك ردود فعل إيجابية في الغالب على ذلك، وكان المزاج السائد بين الضيوف جيدًا”.

واستندت هيئة الموانئ في رفضها السماح للباخرة الألمانية بالرسو في ميناء طنجة إلى تقرير للسلطات الصحية تم بموجبه تسجيل “زيادة” في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الركاب.

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