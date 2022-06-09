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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حماده هلال ضيف برنامج ع الكنبة

صدى البلد

يحل الفنان حمادة هلال ضيفًا على الإعلامية نسمهار الصغير في برنامجها الجديد الذي يحمل عنوان "ع الكنبة" علي "راديو فالسكة"، وذلك منتصف الشهر الجاري للحديث عن أعماله الجديدة على مستوى السينما والتلفزيون .

ويتحدث حمادة خلال اللقاء عن احدث اعماله الغنائية “روح الروح” والتي لاقت نجاحًا كبيرًا، ويتحدث عن جديده في السينما وحقيقة تقديمه لجزء ثاني من فيلمه الشهير “حلم العمر”، والعديد من التفاصيل الجديدة .

أغنية “روح الروح” من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج كريم مسلم، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

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الكليب تم تصويره داخل أحد الاستوديوهات خلال يومين، بينما استغرق تنفيذه نحو شهر ونصف الشهر، لكي يظهر العمل في أحسن صورة، ودارت فكرته فى إطار بسيط، عبر فيه "هلال" بمشاهد تمثيلية، عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية.

يشار إلى أن حمادة هلال قدم آخر أعماله الفنية مسلسل "المداح 2" أسطورة الوادى، وشارك في المسلسل الفنان كمال أبورية، أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، هبة مجدى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن حمادة هلال يغيب عن السينما منذ 5 سنوات حيث كان آخر أفلامه "شنطة حمزة" عام 2017 وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامية الطرابلسى، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، ايناس على وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.

وكانت نسمهار الصغير قدمت مؤخرا برنامج "قعدة نجوم"  واستضافت خلاله نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم "ريم البارودي ومحمد عز وراندا البحيري ومحمد ثروت والمخرج مجدي أحمد علي ومها احمد ومنة عرفة وعلي غزلان" واخرون.

وتعكف نسمهار حاليا علي التحضير لبرنامج تليفزيوني جديد علي احدي القنوات الكبيرة من المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة عقب التعاقد  عليه بشكل رسمي والانتهاء من تحضيره.

بيومي فؤاد هبه مجدى طرابلس يسرا اللوزي حمادة هلال

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