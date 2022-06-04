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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يحصل على جائزة ميدل إيست ميوزك أورد ميما 2022

صدى البلد

نشر الفنان حمادة هلال صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر حمادة هلال في الصورة من علي المسرح، وكتب:" الحمدلله جائزة ميدل إيست ميوزك اورد ميما 2022".

وشارك الفنان حمادة هلال في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "المداح"، بطولة كل من أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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