لقاء مرتقب بين محمد الشوربجي ولاعب مصري في نصف نهائي موريشيوس للإسكواش

تأهل محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا إلى منافسات نصف نهائي بطولة موريشيوس المفترحة للإسكواش وذلك بعد تغلبه على منافسه الفرنسي جريجوار مارش في ربع النهائي بنتيجة 3-1.
واستطاع الشوربجي الفوز على مارش في مباراة استغرقت 58 دقيقة من اللعب وجاءت نتائج الأشواط كالتالي : 3-1: 11-6, 13-15, 11-8, 11-5 .
ومن المنتظر أن يصطدم اللاعب في مباراة نصف النهائي بالفائز من اللقاء الذي يجمع طارق مؤمن وعمر مسعد ، لتكون المباراة الأولى للشوربجي أمام لاعب مصري بعد اعلانه رسميا اللعب بإسم إنجلترا وترك اللعب بإسم مصر.
وتستضيف جزيرة جزيرة جراند باي ب موريشيوس البطولة خلال الفترة من 7 حتى 11 يونيو الجاري بمجموع جوائز يقدر ب 110 ألاف دولار أمريكي.