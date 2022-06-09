عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انفجار ماسورة مياه بشارع أبو الفتوح في عين شمس .. فيديو

صدى البلد

انفجرت ماسورة مياه في شارع أبو الفتوح بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، ما تسبب في ازدحام مروري بالشارع .

واستغاث عدد من اهالي سكان شارع ابو الفتوح بالشركة القابضة للمياه لسرعة التدخل لانقاذ الوضع .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

الصفر الشريف .. تعليق ساخر من المستكاوي بعد فوز إثيوبيا على مصر

لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد|فيديو

بعد هزيمة منتخب مصر من إثيوبيا .. تعرف على ترتيب المجموعة الرابعة

دي حقيقتي وبلاش تريقة .. زوجان يردان على انتقاد بسبب كلمة بابي

ترشيحاتنا

مستشار كلية القادة والأركان: الحرب الإلكترونية أحد الأسلحة المستخدمة في الأزمة الروسية الأوكرانية..فيديو

الروس يموتون مثل الذباب.. الجيش الأوكراني يعلن تقدمه في مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية

خالد ميري : ديزني تحاول استهداف ثروة مصر ومستقبلها في أطفالنا..فيديو

مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

التليجراف: الجوع يهدد بريطانيا بسبب عقوبات روسيا

أبو العينين ينعي السفير إيهاب سرور: فقدنا قيمة وقدوة ونموذجاً للإخلاص في العمل الدبلوماسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

فيديو

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

نوبور شارما .. مسؤولة هندية أغضبت مسلمي العالم بعد إساءتها للنبي محمد "فيديوجراف"

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج السرطان الجديد في أمريكا "فيديوجراف"

تغيير 45 حفاضة في اليوم.. سيدة تنجنب 9 توائم دفعة واحدة .. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ