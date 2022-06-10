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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الفيوم: شلكنا لجان من الطب البيطري ومديرية الصحة لفحص المجازر.. فيديو

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

علق الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على العثور على عدد كبير من هياكل الحمير في الفيوم.


وقال "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الفيديو كان صادم والمشهد كان صعب جدا"، لافتا: "تم توجيه مسئولي الطب البيطري للوقوف على تفاصيل الواقعة".

 

وأضاف: "علمت بفيديو مقبرة الحمير مساء أمس وكان المشهد صادما بالنسبة لي"، لافتا: "كان هناك لجان من الطبي البيطري والتموين وسلامة الغذاء للتفتيش على المطاعم لضبط أي لحوم غير صالحة".

 

وأشار: "تخلصنا بشكل آمن من مقبرة الحمير"، متابعا: "تم تشكيل لجان من الطب البيطري ومديرية الصحة لفحص المجازر في الأسواق بمعرفة أين ذهبت لحوم الحمير".

 

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