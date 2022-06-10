أخبار التكنولوجيا|تويتر يطلق ميزة جديدة خاصة بالتسوق.. تسريبات جديدة عن هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 4

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسبب الحرب .. شركات التكنولوجيا تنسحب من روسيا على رأسهم مايكروسوفت



قامت مسبقا شركة مايكروسوفت Microsoft عملاقة التكنولوجيا بالحد من مبيعاتها في روسيا بعد الغزو الروسي الأوكراني، ولم تكتف مايكروسوفت بذلك، فهي الآن تقلص وجودها بالكامل في روسيا.

لأول مرة تليفون شفاف.. إعلان الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Nothing الجديد



أعلنت شركة Nothing الجديدة أن هاتفها Nothing Phone 1 سيتم إطلاقه بالأسواق العالمية في يوم 12 يوليو المقبل، وسيتم إطلاق الحدث الضخم بلندن، ومن المتوقع أيضا تدشين الشركة لبعض الملحقات الإلكترونية في ذلك الحدث.

يطلق عملاق التواصل الاجتماعي تويتر Twitter ميزة جديدة لتسهيل عملية التسوق داخل التطبيق، وتسمح الميزة للمستخدمين بتلقي الإشعارات قبل إطلاق المنتجات عند الطلب بذلك، حيث تويتر يقوم في الفترة الأخيرة بتكثيف ميزات البيع والتجارة داخل التطبيق.

ذاكرة1 تيرابايت.. تسريبات جديدة عن هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 4



كشف تقرير جديد أن شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية تعمل على تقديم هاتفها القابل للطي القادم Galaxy Z Fold 4 بذاكرة تخزين داخلية كبيرة تصل إلى 1 تيرابايت.

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن عضو جديد في سلسلة GT، وينطلق هاتف Realme GT Neo 3T الجديد إلى الأسواق العالمية، بميزات قوية وإمكانيات رائدة، تشبه إلى حد كبير الإصدار العادي GT Neo 3.

يحتاج بعض المستخدمين أحيانا إلى قراءة نص معين داخل الصورة، لعدم وضوحه بداخلها، عن الطريق نسخ النص خارجها، أو ربما نسخها لأي غرض آخر خارج الصورة إلى الهاتف، ويعد تطبيق Google photos أفضل تطبيق لنسخ النص ولصقه من أي صورة كما يمكن تشغيله مع هواتف أندرويد وآيفون.

كشفت شركة هواوي Huawei الرائدة في صناعة التكنولوجيا عن أحدث سماعاتها اللاسلكية FreeBuds 5i، والتي تأتي بمواصفات رائعة من حيث التصميم المميز خفيف الوزن، والعمر الطويل للبطارية، وميزة إلغاء الضوضاء النشطة مما يجعلها بذلك تتفوق على الإصدار السابق من السماعات FreeBuds 5i.

أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية ميزة جديدة بخدمة خرائط جوجل Google maps، للمساعدة على استنشاق الهواء النقي عن طريق معرفة جودة الهواء من حولك ، بكل من هواتف أندرويد و iOS، بينما تم إطلاق الخدمة في الولايات المتحدة فقط على أن تنتشر بعد ذلك في جميع أنحاء العالم.