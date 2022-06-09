لمحبي الشوبينج.. تويتر يطلق ميزة جديدة خاصة بالتسوق

يطلق عملاق التواصل الاجتماعي تويتر Twitter ميزة جديدة لتسهيل عملية التسوق داخل التطبيق، وتسمح الميزة للمستخدمين بتلقي الإشعارات قبل إطلاق المنتجات عند الطلب بذلك، حيث تويتر يقوم في الفترة الأخيرة بتكثيف ميزات البيع والتجارة داخل التطبيق.

وفقا لموقع Engadget، وضحت الشركة أن الغرض من الميزة هو الاستفادة من تويتر لخلق نوع من الضجة حول الإصدارات المحدودة أو المنتجات المطلوبة بشكل خاص، حيث ستتمكن الشركات التي تستخدم هذه الميزة بعمل تغريدات بروابط عمليات الإطلاق القادمة، ويمكن للمستخدمين التسجيل للحصول على إشعارات داخل التطبيق ليتم تذكيرهم قبل الإطلاق.

كما هو الحال مع ميزات التسوق الأخرى على تويتر، لن يتعامل التطبيق فعليًا مع المعاملة، بل سيتم المستخدمين فقط إلى موقع الويب الخاص بالعلامات التجارية أو البائع.

ستتوافر هذه الميزة كتجربة في البداية فقط بالولايات المتحدة فقط للمستخدمين الذين لديهم التطبيق باللغة الإنجليزية، وستحصل هذه العلامات التجارية على الميزة لتصبح بذلك أولى العلامات التجارية في استخدام الميزة، وهم Dior و Home Depot و Fossil بتعاون مشترك مع المصمم جيف ستابل.

مقارنة بباقي منصات التواصل الاجتماعي العملاقة يعد التطبيق العالمي تويتر متأخرا بعض الشيء في إدخال ميزات التجارة الإلكترونية إلى التطبيق، على الرغم من أن الشركة قالت إنها تعتبر التطبيق مساحة مهمة لذلك.

جدير بالذكر أن تويتر قام أيضًا بتجربة التسوق في البث المباشر، كما سمح للتجار بإنشاء واجهات متاجر داخل التطبيق على صفحاتهم الشخصية.