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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف أمريكي: العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى ارتفاع الأسعار

جانيت يلين
جانيت يلين

اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بأن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى زيادة أسعار الغذاء والوقود في السوق الأمريكية.

وقالت يلين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، "عقوباتنا على روسيا لها تأثير حقيقي على تكلفة الغذاء والوقود".

وقالت يلين: "في ضوء الأحداث التي تشهدها الجغرافيا السياسية العالمية، فإن النمو الاقتصادي الأمريكي سيتباطأ، ولكن لا داعي للخوف من حدوث ركود في الاقتصاد".

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وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "لا أعتقد أننا في حالة ركود".

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التضخم القياسي بأنه لعنة على البلاد.

وأكدت واشنطن مرارًا أن مستوى التضخم في البلاد "غير مقبول"، وربطت ارتفاع مستويات التضخم بعواقب الأزمة الأوكرانية.

واشنطن روسيا بايدن الادارة الامريكية الخزانة الأمريكية النمو الاقتصادي

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