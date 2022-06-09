إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص غربي الإسكندرية

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المستعمرة بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية، اليوم الخميس، عن إصابة 15 شخصًا.



وبدأت الواقعة عندما تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق المستعمرة، اتجاه القاهرة.



وعلى الفور، انتقل ضابط الشرطة والمرور رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بجروح وكدمات.



تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.