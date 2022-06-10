الأزهر يفتح باب الالتحاق برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي إلكترونيا

أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية .

وفتح قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وتقرر بدء التقديم من اليوم الموافق 10 يونيو الجارى.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات.

وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن {6 أشهر} كحد أدنى لسن القبول يتم التقديم يوم 2022/6/1 من هنا



يأتي هذا انطلاقاً من أجندة التنمية المستدامة "مصر 2030" وسعى الازهر الشريف فى التحول الرقمى للمعاهد الازهرية والذى يهدف الى وصول تقديم خدمات تعليمية وادارية قادرة على مواكبة التغيير . وفى اولى الخطوات الجادة فى التحول الرقمى للمعاهد الازهرية فقد تم نشر نظام ادارة شئون الطلاب بالمعاهد الازهرية على شبكة الانترنت.

للتقديم من هنا

286654432_3188915958062863_8173763847065233763_n

287247967_3188915854729540_3137847490077970727_n

287256590_3188916034729522_3123339702522147204_n

287256871_3188915994729526_2442924537997532465_n

287271819_3188915928062866_4239622718765801997_n

287274434_3188916078062851_8901094726523287208_n